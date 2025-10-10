Kútba ugrottak a magyar felfedezők: vagyonokat érő római kori lelet után kutatnak

Origo: Miért lett igazi „becsípődése” a Seuso-ügy? Sokan őrültségnek tartják az ügyben tanúsított megingathatatlan hitét. Persze, Heinrich Schliemannt is gúnyolták, mert a fejébe vette, hogy megtalálja Tróját. Aztán megtalálta. Ön is hasonló végkifejletre számít?

– A világért sem akarnám magam Schliemannhoz hasonlítani, de már harminc éve foglalkozom az üggyel, két nagyszabású dokumentumfilmet és rengeteg riportot készítettem ezzel kapcsolatosan. Sőt, részese voltam a kincs visszaszerzésének, és hiszem, hogy előbb, utóbb további darabok is előkerülnek majd, és tovább gazdagodik azokkal a Nemzeti Múzeum. Egyébként nem érdekel, ki mit gondol, van jó néhány hozzám hasonló megszállott, akik hisznek benne, hogy megtaláljuk a lelet többi darabját.

Dézsy Zoltán a Seuso-kincset keresi

Origo: Valószínűleg nem az az egyetlen régi kút a környéken, miért pont arra esett a választása, milyen nyom vezetett el odáig?

– Megalapozott információkat szereztem arról, hogy a kincs eredeti megtalálója, Sümegh József a kőszárhegyi bányában dolgozott. A hajdani Gorsium környékén nem ő volt az egyetlen „amatőr régiséggyűjtő”, de 1976 körül tényleg kincsre lelt. Több, az inkognitóját a következményektől való félelem miatt megőrizni kívánó tanú legalább 45-re teszi a Sümegh által megtalált, majd eladott és egy részét elrejtett római kori ezüsttárgyak számát. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a sorkatonai szolgálata megkezdése előtt dughatta el a kíváncsi tekintetek elől az általa megtalált kincseket. A barátja, Lelkes Ferenc emlékei szerint 1977-78 tájékán a bányából egy ezüstkancsót és „vödröt” hoztak el, egy arra járó autót azonban rendőrkocsinak véltek, így hirtelenjében a közeli kútba dobták azokat. A sebtében elrejtett tárgyakért soha nem mentek vissza. Egyrészt a kút egy működő állattartó telepen volt, másrészt pedig a leszerelés előtt álló kiskatonát meggyilkolták, a barátjának pedig – finoman szólva – kétes ügyletei miatt „más irányú elfoglaltságai” támadtak. Arról nem beszélve, hogy nem nagyon akart a kinccsel bármiféle kapcsolatba kerülni, mert barátja halála ügyében többször is kihallgatták. Lelkes tíz éve beszélt erről, és alaposan ellenőriztem minden szavát, és a szerzett adatokat összevetve a környék kútjainak alapos vizsgálatába kezdtem. Nem volt könnyű, hiszen legalább félszáz, de a szűkebb területen is kb. tucatnyi kút volt, illetve van. Három évvel ezelőtt kitakarítottunk egy 28 méter mély, régi kutat, de sajnos csak szemetet találtunk.