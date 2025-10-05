Ezek a legjobb trükkök, így spórolhat a benzinnel

A legegyszerűbb módja a spórolásnak, ha a rövid távokat gyalog, biciklivel vagy egy jól megszervezett körrel tesszük meg. Az autó azonban sokunknak nélkülözhetetlen, gyorsasága, kényelme és biztonsága miatt – írja a Teol.

A legjobb trükkök, így spórolhat a benzinnel

A kedvező üzemanyag-fogyasztással sokat spórolhat

A sebesség növelésével a fogyasztás is gyorsan emelkedik:

egy benzines autó példáján 80 kilométer/órás sebességnél 4 liter a fogyasztás 100 kilométeren, 100 kilométer/órára emelve plusz 1 liter, 120 kilométer/óránál plusz 1,5 liter, 140 kilométer/óránál +2 liter, 160 kilométer/óránál pedig akár plusz 3 liter növekedés is lehet.

A gumik állapota is befolyásolja a fogyasztást: az alulfújt gumi megnöveli a gördülési ellenállást. Havonta ellenőrizni kell a helyes nyomást, mert a kisebb gördülési ellenállás akár 0,5 liter megtakarítást is eredményezhet városi forgalomban.

A vezetési technika szintén fontos: határozott gyorsítás, kis fordulatszám, és egyenletes haladás csökkenti a fogyasztást. Síkon 2000–2500 fordulat/perc az ideális. Minél inkább mérsékelt és folyamatos a sebesség, annál alacsonyabb az átlagfogyasztás.