Illatos, krémes, mennyei – a sütőtök az ősz sztárja!

A sütőtökből készíthető ételek nemcsak finomak, de igazán hangulatossá is varázsolják az őszi estéket. Most két klasszikus receptet mutatunk, amely minden sütőtök-rajongónak kötelező!

Az őszi sütemények közül a legnagyobb kedvencek az almás pite, a sütőtökös pite és a krémes sajttorta.

Fotó: Unsplash

Sütőtök receptek és elkészítési módjuk

Nincs ősz a legendás sütőtökkrémleves nélkül! Krémes, fűszeres és melengető – pont, amire a hűvös napokon vágyunk. Az elkészítése pedig igazán nem neurobiológia. A megtisztított sütőtököt és burgonyát kockára vágjuk, a póréhagymát felkarikázzuk, majd egy nagy fazékban kb. 2 liter vízzel felöntve főzni kezdjük. Amikor gyöngyözik, belemorzsoljuk az erőleveskockákat, és fedő alatt 15–20 perc alatt puhára főzzük.

Ezután a zöldségeket a tejszínnel együtt turmixoljuk, majd visszaöntjük a fazékba. Sóval, borssal és kevés gyömbérrel ízesítjük, végül néhány darab főtt burgonyát is visszateszünk a levesbe.

Ha valami gyors, édes és nosztalgikus ételre vágyik, a sült sütőtök a tökéletes választás.

Elég egy nagyobb sütőtök, némi méz, és már indulhat is a sütés! A tököt megmossuk, kimagozzuk, nagyobb darabokra vágjuk, majd egy tepsibe tesszük. 200 °C-on, előmelegített sütőben 40–50 perc alatt puhára sütjük. Ha elkészült, egy kevés mézzel lecsurgatva mennyei őszi csemege lesz belőle – írja a TEOL, ahol még a hozzávalók mennyiségéről, és a legendás sütőtöktésztáról is írtak.