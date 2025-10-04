Látványos képeken Budapest ikonikus, 129 éves zöld hídja

A Ferencz József híd megépítése annak idején azért volt szükségszerű, mert Budapest lakossága 1870 és 1896 között megduplázódott, rohamos ütemben épült a város, fejlődött az ipar, a kereskedelem és a közlekedés. A mostani Szabadság híd építése Feketeházy János díjnyertes tervei alapján kezdődött el 1894-ben. A jellegzetes díszes vas kapuzatot a tetején a kitárt szárnyú turulmadarakkal Nagy Virgil műegyetemi tanár tervezte. A híd ünnepélyes átadására az uralkodó, I. Ferencz József jelenlétében került sor, sőt, ő ütötte be az utolsó ezüstszegecset a milleniumi ünnepségek keretében, 1896. október 4-én.

A Szabadság híd (eredetileg Ferenc József híd) Budapest egyik legikonikusabb hídja

Fotó: Sherkeen Alou / Shutterstock

A Szabadság híd több felújításon is átesett

A Ferencz József hídat a visszavonuló német csapatok 1945. január 16-án felrobbantották.

Az újjáépített hidat 1946. augusztus 20-án adták át a forgalomnak, ekkor keresztelték át Szabadság híddá.

Ekkor a neve mellett a színe is megváltozott, hiszen zöld festék hiányában szürkére festették. Az 1960-as és az 1980-as években karbantartási munkákat végeztek a hídon, 1986-ban visszakapta zöld színét, a kapuzatokon pedig újra elhelyezték az 1946-ban eltávolított díszes, zománcozott történelmi országcímereket. 2007 és 2009 között a Szabadság hidat újra felújították, ekkor az eredeti díszítésű korlátokat is helyreállították, amelyek a második világháborús pusztítás során sérültek meg.

