Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

Szabadság híd

Látványos képeken Budapest ikonikus, 129 éves zöld hídja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
129 éve adták át Budapest negyedik folyami átkelőjét, az akkori Ferencz József hidat, amit ma már Szabadság híd néven ismerünk. A zöld színű Szabadság híd a legkisebb dunai híd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabadság hídBudapestátadás

A Ferencz József híd megépítése annak idején azért volt szükségszerű, mert Budapest lakossága 1870 és 1896 között megduplázódott, rohamos ütemben épült a város, fejlődött az ipar, a kereskedelem és a közlekedés. A mostani Szabadság híd építése Feketeházy János díjnyertes tervei alapján kezdődött el 1894-ben. A jellegzetes díszes vas kapuzatot a tetején a kitárt szárnyú turulmadarakkal Nagy Virgil műegyetemi tanár tervezte. A híd ünnepélyes átadására az uralkodó, I. Ferencz József jelenlétében került sor, sőt, ő ütötte be az utolsó ezüstszegecset a milleniumi ünnepségek keretében, 1896. október 4-én. 

A Szabadság híd (eredetileg Ferenc József híd) Budapest egyik legikonikusabb hídja Fotó: Sherkeen Alou / Shutterstock
A Szabadság híd (eredetileg Ferenc József híd) Budapest egyik legikonikusabb hídja
Fotó: Sherkeen Alou / Shutterstock

A Szabadság híd több felújításon is átesett 

A Ferencz József hídat a visszavonuló német csapatok 1945. január 16-án felrobbantották. 

Az újjáépített hidat 1946. augusztus 20-án adták át a forgalomnak, ekkor keresztelték át Szabadság híddá.

 Ekkor a neve mellett a színe is megváltozott, hiszen zöld festék hiányában szürkére festették. Az 1960-as és az 1980-as években karbantartási munkákat végeztek a hídon, 1986-ban visszakapta zöld színét, a kapuzatokon pedig újra elhelyezték az 1946-ban eltávolított díszes, zománcozott történelmi országcímereket. 2007 és 2009 között a Szabadság hidat újra felújították, ekkor az eredeti díszítésű korlátokat is helyreállították, amelyek a második világháborús pusztítás során sérültek meg. 

A képre kattintva galéria nyílik:

Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Szabadság híd, Szabadsághíd
Galéria: Időtlen elegancia, egy ikonikus híd arcai
1/28
A Szabadság híd (eredetileg Ferenc József híd) Budapest egyik legikonikusabb hídja. 1894 és 1896 között épült. A második világháborúban felrobbantották, majd 1946-ban újjáépítették, ekkor kapta a mai nevét

Az Origón nemrégen a Megyeri hídról láthattak látványos képeket

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!