Szabadság-szobor: egykor több mellékalak is díszítette az emlékművet

Az 1947. október 27-én felavatott szobor eredeti neve Felszabadulási Emlékmű volt, a magyar szabadságért harcoló szovjet katonák és magyarok hősiességét szimbolizálta. A Szabadság-szobor talapzatán az 1956-os forradalom leverése és a szovjet szimbólumok eltávolítása után átírták a feliratot, majd a rendszerváltás után az emlékművet is átalakították. A szobor ma a magyar nemzet hőseinek állít emléket.
A Szabadság-szobor történetének 10 érdekessége
1. A szovjet katonák tiszteletére készült
Bár ma a szabadság jelképének tartjuk, eredetileg a Vörös Hadsereg győzelmének állított emléket a második világháború után. A rendszer a szovjet hadsereg bevonulását „felszabadulásként” értékelte, így a szobor a szovjet katonák tiszteletére készült. Az 1989-es rendszerváltás után azonban a mű új értelmet nyert, és nevét is hivatalosan Szabadság-szoborra módosították.
2. A művész: Kisfaludi Strobl Zsigmond
A szobor alkotója Kisfaludi Strobl Zsigmond, korának egyik legismertebb magyar szobrásza volt. Az eredeti elképzelése szerint a nőalak egy repülőt formázó pálmaágat tart a kezében – ezzel a háborúban elesett fiának akart emléket állítani. A művészi koncepciót később a politikai célokhoz igazították.
3. Méretek, amelyek lenyűgöznek
A Szabadság-szobor 40 méter magas, ebből maga a nőalak 14 méteres, az alatta lévő talapzat pedig 26 métert tesz ki. A szobor bronzból készült, és a talapzatot mészkőből építették. Egyike Budapest legmagasabb emlékműveinek.
4. A pálmaág jelentése: béke, nem hatalom
Sokan első ránézésre azt gondolják, hogy a nőalak egy fáklyát, zászlót vagy kardot tart a kezében. Valójában egy stilizált pálmaágat emel a magasba, amely a béke és a gyász szimbóluma – különösen jelentőségteljes az eredeti, háborús kontextusban.
5. A kompozíción több mellékalak is szerepelt
A szobor eredetileg több mellékalakból álló kompozíció volt. Szerepelt rajta például egy férfi is, aki felülkerekedett egy sárkányon, ez az ellenség felett aratott győzelmet szimbolizálta. Ezek a szobrok a rendszerváltás után eltávolításra kerültek, és jelenleg a Memento Parkban (Szoborparkban) láthatók, a többi kommunista emlékmű között.
6. Csodálatos kilátás Budapestre
A Gellért-hegy tetejéről, a szobor talapzatától lélegzetelállító kilátás nyílik Budapest belvárosára, a Dunára, a Lánchídra, a Parlamentre és a Budai Várra. Nem véletlen, hogy a helyszín népszerű fotózási helyszín a turisták körében.
7. Világítótorony is lehetett volna
Érdekesség, hogy már a 19. században is tervezték, hogy a Gellért-hegyre világítótornyot vagy egy hatalmas emlékművet állítanak. Az elképzelés csak jóval később, a második világháború után valósult meg a Szabadság-szobor formájában.
8. A rendszerváltás nyomai: új táblák, új jelentés
A szobor felirata is megváltozott 1989 után. Eredetileg orosz és magyar nyelven állították, hangsúlyozva a szovjet felszabadítás érdemét. Ma a talapzaton a következő, semlegesebb szöveg olvasható: „Mindenki emlékére, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért.” Ez jól tükrözi a szobor jelentésének átértékelődését a modern korban.
9. Egy szobor, két arc – politikai szimbólum és kulturális jelkép
A Szabadság-szobor évtizedeken át volt a kommunista hatalom jelképének része, mára azonban inkább nemzeti és történelmi emlékként él a köztudatban. Jó példája annak, hogyan képes a történelem „átírni” egy köztéri műalkotás jelentését.
10. Turistalátványosságból identitásszimbólum
Bár a szobor sok külföldi szemében egyike Budapest látványosságainak, nekünk, magyaroknak többet jelent egyszerű látványosságnál: emlékeztet a múltunkra, a szabadságért folytatott harcokra – és arra is, hogyan változik egy nemzet viszonya saját történelméhez.
Az Origón nyáron írtunk arról, hogy a Szabadság-szobor talapzatára egy kereszt is felkerült, ami a főváros polgármesterének, Karácsony Gergelyből ellenérzéseket váltott ki.
A jelenleg felújítás alatt álló emlékmű 2026 első negyedévétől lesz újra látogatható, derül ki ebből a videóból: