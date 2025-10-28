Szabadság-szobor: egykor több mellékalak is díszítette az emlékművet

Az 1947. október 27-én felavatott szobor eredeti neve Felszabadulási Emlékmű volt, a magyar szabadságért harcoló szovjet katonák és magyarok hősiességét szimbolizálta. A Szabadság-szobor talapzatán az 1956-os forradalom leverése és a szovjet szimbólumok eltávolítása után átírták a feliratot, majd a rendszerváltás után az emlékművet is átalakították. A szobor ma a magyar nemzet hőseinek állít emléket.

A budapesti Szabadság-szobor 1947. október 27-én lett felavatva

Fotó: Fortepan

A Szabadság-szobor történetének 10 érdekessége

1. A szovjet katonák tiszteletére készült

Bár ma a szabadság jelképének tartjuk, eredetileg a Vörös Hadsereg győzelmének állított emléket a második világháború után. A rendszer a szovjet hadsereg bevonulását „felszabadulásként” értékelte, így a szobor a szovjet katonák tiszteletére készült. Az 1989-es rendszerváltás után azonban a mű új értelmet nyert, és nevét is hivatalosan Szabadság-szoborra módosították.

2. A művész: Kisfaludi Strobl Zsigmond

A szobor alkotója Kisfaludi Strobl Zsigmond, korának egyik legismertebb magyar szobrásza volt. Az eredeti elképzelése szerint a nőalak egy repülőt formázó pálmaágat tart a kezében – ezzel a háborúban elesett fiának akart emléket állítani. A művészi koncepciót később a politikai célokhoz igazították.

3. Méretek, amelyek lenyűgöznek

A Szabadság-szobor 40 méter magas, ebből maga a nőalak 14 méteres, az alatta lévő talapzat pedig 26 métert tesz ki. A szobor bronzból készült, és a talapzatot mészkőből építették. Egyike Budapest legmagasabb emlékműveinek.

4. A pálmaág jelentése: béke, nem hatalom

Sokan első ránézésre azt gondolják, hogy a nőalak egy fáklyát, zászlót vagy kardot tart a kezében. Valójában egy stilizált pálmaágat emel a magasba, amely a béke és a gyász szimbóluma – különösen jelentőségteljes az eredeti, háborús kontextusban.

5. A kompozíción több mellékalak is szerepelt

A szobor eredetileg több mellékalakból álló kompozíció volt. Szerepelt rajta például egy férfi is, aki felülkerekedett egy sárkányon, ez az ellenség felett aratott győzelmet szimbolizálta. Ezek a szobrok a rendszerváltás után eltávolításra kerültek, és jelenleg a Memento Parkban (Szoborparkban) láthatók, a többi kommunista emlékmű között.