Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Szabadság-szobor

Szabadság-szobor: egykor több mellékalak is díszítette az emlékművet

51 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magasan a Duna fölé emelkedve, a Gellért-hegy csúcsáról tekint le a fővárosra Budapest egyik legismertebb jelképe, amit 78 éve avattak fel. A Szabadság-szobor monumentális mérete, történelmi jelentősége és elhelyezkedése miatt nemcsak a turisták kedvelt célpontja, hanem a magyar történelem emblematikus emlékműve is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabadság-szoboremlékműszimbólumfelavatásjelkép

Az 1947. október 27-én felavatott szobor eredeti neve Felszabadulási Emlékmű volt, a magyar szabadságért harcoló szovjet katonák és magyarok hősiességét szimbolizálta. A Szabadság-szobor talapzatán az 1956-os forradalom leverése és a szovjet szimbólumok eltávolítása után átírták a feliratot, majd a rendszerváltás után az emlékművet is átalakították. A szobor ma a magyar nemzet hőseinek állít emléket. 

Gellért-hegyi Szabadság-szobor Budapest, Gellért-hegyi Szabadság-szobor Budapest,Szabadság-szobor.Év1950
A budapesti Szabadság-szobor 1947. október 27-én lett felavatva
Fotó: Fortepan

A Szabadság-szobor történetének 10 érdekessége

1. A szovjet katonák tiszteletére készült

Bár ma a szabadság jelképének tartjuk, eredetileg a Vörös Hadsereg győzelmének állított emléket a második világháború után. A rendszer a szovjet hadsereg bevonulását „felszabadulásként” értékelte, így a szobor a szovjet katonák tiszteletére készült. Az 1989-es rendszerváltás után azonban a mű új értelmet nyert, és nevét is hivatalosan Szabadság-szoborra módosították.

2. A művész: Kisfaludi Strobl Zsigmond

A szobor alkotója Kisfaludi Strobl Zsigmond, korának egyik legismertebb magyar szobrásza volt. Az eredeti elképzelése szerint a nőalak egy repülőt formázó pálmaágat tart a kezében – ezzel a háborúban elesett fiának akart emléket állítani. A művészi koncepciót később a politikai célokhoz igazították.

3. Méretek, amelyek lenyűgöznek

A Szabadság-szobor 40 méter magas, ebből maga a nőalak 14 méteres, az alatta lévő talapzat pedig 26 métert tesz ki. A szobor bronzból készült, és a talapzatot mészkőből építették. Egyike Budapest legmagasabb emlékműveinek.

4. A pálmaág jelentése: béke, nem hatalom

Sokan első ránézésre azt gondolják, hogy a nőalak egy fáklyát, zászlót vagy kardot tart a kezében. Valójában egy stilizált pálmaágat emel a magasba, amely a béke és a gyász szimbóluma – különösen jelentőségteljes az eredeti, háborús kontextusban.

5. A kompozíción több mellékalak is szerepelt

A szobor eredetileg több mellékalakból álló kompozíció volt. Szerepelt rajta például egy férfi is, aki felülkerekedett egy sárkányon, ez az ellenség felett aratott győzelmet szimbolizálta. Ezek a szobrok a rendszerváltás után eltávolításra kerültek, és jelenleg a Memento Parkban (Szoborparkban) láthatók, a többi kommunista emlékmű között.

6. Csodálatos kilátás Budapestre

A Gellért-hegy tetejéről, a szobor talapzatától lélegzetelállító kilátás nyílik Budapest belvárosára, a Dunára, a Lánchídra, a Parlamentre és a Budai Várra. Nem véletlen, hogy a helyszín népszerű fotózási helyszín a turisták körében.

Gellért-hegyiSzabadság-szoborBudapest, Gellért-hegyi Szabadság-szobor Budapest, Citadella és a Szabadság-szobor. Év 1953
Felállítása óta a turisták egyik kedvenc látványossága a Citedellán található Szabadság-szobor – Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

7. Világítótorony is lehetett volna

Érdekesség, hogy már a 19. században is tervezték, hogy a Gellért-hegyre világítótornyot vagy egy hatalmas emlékművet állítanak. Az elképzelés csak jóval később, a második világháború után valósult meg a Szabadság-szobor formájában.

8. A rendszerváltás nyomai: új táblák, új jelentés

A szobor felirata is megváltozott 1989 után. Eredetileg orosz és magyar nyelven állították, hangsúlyozva a szovjet felszabadítás érdemét. Ma a talapzaton a következő, semlegesebb szöveg olvasható: „Mindenki emlékére, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért.” Ez jól tükrözi a szobor jelentésének átértékelődését a modern korban.

9. Egy szobor, két arc – politikai szimbólum és kulturális jelkép

A Szabadság-szobor évtizedeken át volt a kommunista hatalom jelképének része, mára azonban inkább nemzeti és történelmi emlékként él a köztudatban. Jó példája annak, hogyan képes a történelem „átírni” egy köztéri műalkotás jelentését.

10. Turistalátványosságból identitásszimbólum

Bár a szobor sok külföldi szemében egyike Budapest látványosságainak, nekünk, magyaroknak többet jelent egyszerű látványosságnál: emlékeztet a múltunkra, a szabadságért folytatott harcokra – és arra is, hogyan változik egy nemzet viszonya saját történelméhez.

Gellért-hegyiSzabadság-szoborBudapest, Gellért-hegyi Szabadság-szobor Budapest, Szabadság-szobor. Év 1975
Nekünk magyaroknak a Szabadság-szobor többet jelent egyszerű látványosságnál: emlékeztet a múltunkra, a szabadságért folytatott harcokra – Fotó: Fortepan / MHSZ

Az Origón nyáron írtunk arról, hogy a Szabadság-szobor talapzatára egy kereszt is felkerült, ami a főváros polgármesterének, Karácsony Gergelyből ellenérzéseket váltott ki. 

A jelenleg felújítás alatt álló emlékmű 2026 első negyedévétől lesz újra látogatható, derül ki ebből a videóból:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!