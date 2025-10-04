Így teszi tönkre a mosolyunkat a reggeli kávé és az energiaital

A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital, ám egyre több kutatás igazolja, hogy ezek a szokások szájüregi problémákat okozhatnak, komoly nyomot hagyhatnak a fogak és a szájüreg egészségén.

Szájüregi problémákhoz, a fogak zománcának kopásához vezethet a túl sok kávé vagy energiaital fogyasztás

Fotó: Shutterstock/New Africa

A német ResearchGate 2024-es kutatása szerint a túlzott kávéfogyasztás csökkenti a nyál pH-értékét a szénhidrátok erjedése miatt, ami elősegíti a szuvasodást, a fogfelszíni lepedékek képződését és a fogínygyulladást.

A kóla és a kávé pedig befolyásolják a fogak színét az idő múlásával – derült ki a National Library of Medicine 2024-es felméréséből.

Szájüregi problémákat okozhat az energiaital

A svájci MDPI 2024-ben megjelent kutatása az energiaitalokra fókuszálva figyelmeztet: ezek az itókák, akárcsak más cukros üdítők és sportitalok, hozzájárulhatnak a fogzománc károsodásához, idővel elvesztéséhez. A savas közeg és a magas cukortartalom miatt a zománc demineralizációja, vagyis ásványianyag-vesztése következhet be. A tanulmány szerint azok, akik nem mondanak le ezekről az italokról, jobban járnak, ha kalciummal dúsított változatot választanak, mivel ez mérsékelheti a zománckárosodás mértékét.

„Az utóbbi években egyre több páciens érkezik hozzánk olyan panaszokkal, amelyek mögött életmódbeli szokások – például az energiaital-fogyasztás, a gyakori kávézás vagy az e-cigaretta – állnak. A tapasztalataink szerint ezek a tényezők hosszú távon súlyosbíthatják az ínybetegségeket és a fogszuvasodást, ezért a megelőzés és a rendszeres kontrollvizsgálat kiemelten fontos” – véli Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa.