Az ország legrosszabb szállásai, ide ne foglaljon, ha jót akar!

A Bakony régió évről évre egyre népszerűbb úti cél, hiszen természeti szépsége, túraútvonalai és csendes falvai sokakat vonzanak. Ám a legújabb vendégértékelések alapján nem minden szálláshely méltó erre a hírnévre – számol be a VEOL.

Bakony gyönyörű, de nem minden szállás nyújt pihentető élményt

Fotó: Unsplash

1. Szálláshely: kosz, penész és barátságtalan fogadtatás

Az egyik legtöbbet kritizált bakonyi szállás a higiéniai állapotai miatt került a figyelem középpontjába. Többen arról írtak, hogy a szobák koszosak, a fürdő penészes, a zuhanytálca törött, és a konnektorok sem működtek. A kényelmetlen ágyak és a hiányzó klíma csak tovább rontották az élményt. A reggeli szegényes és igénytelen volt, ráadásul a házigazda stílusa sem javított a helyzeten – több vendég szerint kifejezetten mogorván viselkedett. Többen arról is beszámoltak, hogy a szobákban rovarok, sőt csótányok is megjelentek.

2. Szálláshely: gyenge vendéglátás és megbízhatatlan szolgáltatások

A második helyről szóló vélemények főként a vendéglátás hiányosságait hangsúlyozták. A házigazda több értékelés szerint udvariatlanul viselkedett, a hirdetett szolgáltatások – például pezsgő, bor, vagy extra kényelmi elemek – elérhetetlenek voltak. A Wi-Fi gyenge, a tisztaság kifogásolható, a kommunikáció pedig sokszor nehézkes volt. A vendégek többsége úgy érezte, az ár nem tükrözte a kapott szolgáltatások színvonalát.

3. Szálláshely: túlárazott menük és csalódást keltő ételek

A harmadik bakonyi hely főként az étkezés és az ár-érték arány miatt vált hírhedtté. A vendégek szerint az ételek nem feleltek meg a leírásnak: a tárkonyos vadraguleves olajban úszott, a köretek minősége gyenge volt, és gyakran hiányoztak az ígért fogások. Két korsó sörért több mint háromezer forintot kértek, a kávé pedig ihatatlannak bizonyult. A vélemények szerint a hely „a Bakony legdrágább csalódása” címet is megérdemelné.