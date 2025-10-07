Ilyen még nem történt, a könnyeivel küszködött Szandi a színpadon

A TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars vasárnap este ismét érzelmekkel teli perceket hozott. Az egyik legmeghatóbb pillanatot az jelentette, amikor Nótár Mary Szandi bőrébe bújt, és olyan hitelesen adta elő az énekesnő fiatalkori stílusát, hogy a közönség állva tapsolt – írja a Boon.

Szandi

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Szandi szemmel láthatóan meghatódott, majd könnyeivel küszködve lépett a színpadra.

„Csak azért szeretnék megszólalni, ami most nehezen megy… Én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy” – mondta Nótár Marynek, aki kivételes ügyességgel utánozta az énekesnőt.