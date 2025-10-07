Ilyen még nem történt, a könnyeivel küszködött Szandi a színpadon

Hírlevél

A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásban megható pillanatoknak lehettek tanúi a nézők. Még Szandi is elérzékenyült, amikor meglátta, hogyan alakította őt Nótár Mary.
A TV2 népszerű műsora, a Sztárban Sztár All Stars vasárnap este ismét érzelmekkel teli perceket hozott. Az egyik legmeghatóbb pillanatot az jelentette, amikor Nótár Mary Szandi bőrébe bújt, és olyan hitelesen adta elő az énekesnő fiatalkori stílusát, hogy a közönség állva tapsolt – írja a Boon

Szandi
Szandi
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Szandi szemmel láthatóan meghatódott, majd könnyeivel küszködve lépett a színpadra.  

„Csak azért szeretnék megszólalni, ami most nehezen megy… Én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy” – mondta Nótár Marynek, aki kivételes ügyességgel utánozta az énekesnőt. 

 

