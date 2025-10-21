Megvan az év legkiemelkedőbb trófeája

Hírlevél

Kiemelkedő eredményeket hozott a 2025-ös esztendő. A Gemenc Zrt. idei gímszarvasbika-vadászati szezonjában szeptemberben 113 bika került terítékre, köztük több kapitális trófeával.
A Gemenc Zrt. idei vadászati idényében számos gemenci szarvasbika került terítékre.

szarvas
Magyarországon a szarvasbőgés az idén augusztus végén kezdődött, és október közepéig is eltarthat
Fotó: Mediaworks

A szezon kiemelkedő eredményeket hozott: a szeptemberi szarvasbőgés idején 113 gímszarvasbikát ejtettek el a társaság vadászterületein. 

A vállalat a hatósági előírásoknak megfelelő vadgazdálkodást folytat, amelynek célja az állomány egészséges szerkezetének fenntartása és a természetes élőhelyek megóvása. Az agancsépítési időszak idén kedvező körülmények között zajlott. Tavasszal és nyáron sem aszály, sem szúnyogártalom nem hátráltatta az állatokat, így a gímszarvasok dús legelőkön, megfelelő táplálékhoz jutva fejlődhettek. Ennek köszönhetően a bikák trófeái az átlagosnál jóval nagyobb tömegűek és esztétikusabbak lettek.

Megvan a legnagyobb szarvasbika

A szarvasbőgés a megszokottnál korábban, már augusztus végén elkezdődött, így szeptember első napjai is bővelkedtek látványos vadászati eseményekben. 

A legnagyobb trófeák között nyolc példány 10–11 kilogrammos, kettő szarvas 11–12 kilogrammos agancsot viselt, míg az év legnagyobb bikája 13,75 kilogrammos trófeát hordott.

 Ezt a rendkívüli gímet Karapancsán ejtették el szeptember 8-án, László Gábor fővadász kíséretében. A szakértői becslés szerint a bika 12 éves volt, trófeája pedig 240,72 CIC pontot ért el a Baranya vármegyei trófeabírálaton. Az országos bírálati eredmény még folyamatban van, de minden jel szerint az év egyik legkiemelkedőbb trófeájáról van szó – írja a Teol.hu

 

