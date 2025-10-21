Egy éjszaka alatt hat limuzint loptak el Borsodban!

Október 3-án éjjel hat limuzin-fajtájú szarvasmarha tűnt el Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőnagymihály határából, Barati Róbert gazdálkodótól.

Több szarvasmarha is eltűnt a borsodi telepről (illusztráció)

Fotó: Roman Biernacki / Pexels

A borsodi gazda, Barati Róbert elmondása szerint az állatok értéke meghaladja a 3,5 millió forintot.

Az elkövetők profi módon jártak el – valószínűsíthetően csapatban dolgoztak, és jó ismeretekkel rendelkeztek az állatok viselkedéséről – írja a Boon. Tény, még így sem lehetett könnyű meglovasítani az állatokat. Nem pár brillgyűrűről vagy palack borról van szó.

Már a rendőrségen a szarvasmarha-ügy

A rendőrségi ügyben a mezőkövesdi kapitányság büntetőeljárást indított, és az agrárkamara borsodi szervezete közösségi médiás figyelmeztetést juttatott el a térség gazdáihoz. A tájékoztatás szerint különösen fontos most: a kamerafelvételek rendszeres áttekintése, a kerítések és zárak állapotának ellenőrzése, valamint a gyanús mozgások azonnali bejelentése.

Barati Róbert nemcsak saját kárának enyhítésére törekszik a felajánlott nyomravezetői díjjal, hanem arra is, hogy hasonló esetek elkerülhetők legyenek. A térségben a limuzin fajtájú szarvasmarha különösen értékesnek számít, így eltűnésük komoly gazdasági kockázatot is jelent. Amennyiben bárki információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, kérik, hogy jelentkezzen a mezőkövesdi rendőrkapitányságon vagy az agrárkamara Facebook-oldalán.