Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Hétfő este tűz keletkezett a Mol százhalombattai olajfinomítójában, amelynek oltását jelenleg is végzik a tűzoltók — a lángokat azonban már sikerült megfékezni. A környéken élők robbanásról és sűrű füstoszlopról számoltak be, de a baleset okát egyelőre nem ismerik.

A Mol tájékoztatása szerint az incidens a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt, ahol a tüzet sikerült körülhatárolni, és személyi sérülés nem történt. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit

– közölte az olajtársaság.

A katasztrófavédelem pedig arról számolt be, hogy az Olajmunkás úton egy alapanyag-feldolgozó üzemben csaptak fel a lángok. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy nem érkezett információ sérültekről.

A közlemény szerint a tüzet először az üzem saját tűzoltói próbálták megfékezni, majd a helyszínre érkeztek az érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos egységek, valamint a Pest vármegyei műveleti szolgálat és a Pest és Komárom-Esztergom vármegyei mobil laborok is. A lángok oltását hab- és vízágyúk segítségével végzik – tették hozzá.

Nagy riadalmat keltett a robbanás Százhalombattán

A robbanásról először a Bors számolt be, ugyanis az egyik olvasójuk éppen a robbanásra ébredt fel az éjjel.

Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól

- idézte a hétfő este fél 11-kor megjelent cikk.

A történtekről Csőzik László, Érd polgármestere is hírt adott a közösségi oldalán, jelezve, hogy a katasztrófavédelem már a helyszínre tart. A polgármester beszámolója szerint a helyiek elmondása szerint éjszaka egy robbanást lehetett hallani, majd a vörösen izzó égbolt jelezte a finomítóban tomboló tüzet.