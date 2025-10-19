Hirtelen szédülés? Ez állhat a háttérben

A szédülés, más néven vertigo, különböző formákban jelentkezhet: lehet forgó jellegű, bizonytalanságérzet, ájulásérzés vagy akár térérzékelési zavar is - tájékoztat az Egészségkalauz.

Szédülés és egyensúlyzavar

Fotó: Pexels

Az okok széles skálán mozognak, melyeket az alábbi fő csoportokba sorolhatunk:

1. Perifériás okok: a belső fül szerepe

A szédülés leggyakoribb oka a belső fül problémája, mely az egyensúly fenntartásáért felelős.

Jóindulatú helyzeti szédülés (BPPV): a belső fül kalciumkristályainak elmozdulása okozza, főként testhelyzet-változtatáskor.

Menière-betegség: krónikus belső fülbetegség, visszatérő szédüléssel, halláscsökkenéssel és fülzúgással.

Vestibularis neuritis: az egyensúlyszerv idegsejtjeinek gyulladása, hirtelen, intenzív szédülést és hányingert okoz.

2. Centrális okok: az agy és idegrendszer szerepe

A szédülés centrális formája az agy működésének zavarából eredhet.

Stroke: hirtelen fellépő szédülés más tünetekkel, például beszédzavarral, végtaggyengeséggel társulhat.

Migrénes vertigo: migrénes fejfájás mellett vagy anélkül jelentkező szédüléses rohamok.

Parkinson-kór: az egyensúly és mozgáskoordináció romlása szédüléshez vezethet.

3. Keringési problémák

A vérkeringés zavara is kiválthat szédülést:

Alacsony vérnyomás (hipotenzió): hirtelen vérnyomásesés, pl. gyors felálláskor.

Magas vérnyomás (hipertónia): hirtelen emelkedés esetén előfordulhat szédülés.

Agyi keringési zavarok: például a kisagy vagy agytörzs elégtelen vérellátása.

4. Gyógyszerek és anyagok hatása

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is felléphet szédülés:

Vérnyomáscsökkentők, nyugtatók, altatók.

Antibiotikumok, mint az aminoglikozidok.

Inzulinkezelés esetén hipoglikémia okozta szédülés.

5. Pszichés tényezők

A pszichés állapot is befolyásolhatja az egyensúlyt:

Pánikrohamok és szorongás: gyors légzés és stressz okozta szédülés.

Depresszió: kísérő tünetként jelentkezhet egyensúlyzavar.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni szédülés miatt?

Bár a szédülés gyakran ártalmatlan, bizonyos esetekben súlyos egészségügyi probléma jele lehet. Orvosi vizsgálat szükséges, ha:

Hirtelen és intenzív szédülés jelentkezik.

Egyéb tünetek is kísérik (beszédzavar, gyengeség, zsibbadás).

Tartósan fennáll vagy egyre gyakrabban fordul elő.

Halláscsökkenés, fülzúgás vagy erős fejfájás társul hozzá.

Szív- és érrendszeri problémák jeleit mutatja.

Az alapos kivizsgálás és a megfelelő kezelés segíthet megszüntetni a szédüléses epizódokat, és javítja az életminőséget.

