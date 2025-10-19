Hirtelen szédülés? Ez állhat a háttérben

A szédülés, más néven vertigo, különböző formákban jelentkezhet: lehet forgó jellegű, bizonytalanságérzet, ájulásérzés vagy akár térérzékelési zavar is - tájékoztat az Egészségkalauz.
Az okok széles skálán mozognak, melyeket az alábbi fő csoportokba sorolhatunk:
1. Perifériás okok: a belső fül szerepe
A szédülés leggyakoribb oka a belső fül problémája, mely az egyensúly fenntartásáért felelős.
- Jóindulatú helyzeti szédülés (BPPV): a belső fül kalciumkristályainak elmozdulása okozza, főként testhelyzet-változtatáskor.
- Menière-betegség: krónikus belső fülbetegség, visszatérő szédüléssel, halláscsökkenéssel és fülzúgással.
- Vestibularis neuritis: az egyensúlyszerv idegsejtjeinek gyulladása, hirtelen, intenzív szédülést és hányingert okoz.
2. Centrális okok: az agy és idegrendszer szerepe
A szédülés centrális formája az agy működésének zavarából eredhet.
- Stroke: hirtelen fellépő szédülés más tünetekkel, például beszédzavarral, végtaggyengeséggel társulhat.
- Migrénes vertigo: migrénes fejfájás mellett vagy anélkül jelentkező szédüléses rohamok.
- Parkinson-kór: az egyensúly és mozgáskoordináció romlása szédüléshez vezethet.
3. Keringési problémák
A vérkeringés zavara is kiválthat szédülést:
- Alacsony vérnyomás (hipotenzió): hirtelen vérnyomásesés, pl. gyors felálláskor.
- Magas vérnyomás (hipertónia): hirtelen emelkedés esetén előfordulhat szédülés.
- Agyi keringési zavarok: például a kisagy vagy agytörzs elégtelen vérellátása.
4. Gyógyszerek és anyagok hatása
Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is felléphet szédülés:
- Vérnyomáscsökkentők, nyugtatók, altatók.
- Antibiotikumok, mint az aminoglikozidok.
- Inzulinkezelés esetén hipoglikémia okozta szédülés.
5. Pszichés tényezők
A pszichés állapot is befolyásolhatja az egyensúlyt:
- Pánikrohamok és szorongás: gyors légzés és stressz okozta szédülés.
- Depresszió: kísérő tünetként jelentkezhet egyensúlyzavar.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni szédülés miatt?
Bár a szédülés gyakran ártalmatlan, bizonyos esetekben súlyos egészségügyi probléma jele lehet. Orvosi vizsgálat szükséges, ha:
- Hirtelen és intenzív szédülés jelentkezik.
- Egyéb tünetek is kísérik (beszédzavar, gyengeség, zsibbadás).
- Tartósan fennáll vagy egyre gyakrabban fordul elő.
- Halláscsökkenés, fülzúgás vagy erős fejfájás társul hozzá.
- Szív- és érrendszeri problémák jeleit mutatja.
Az alapos kivizsgálás és a megfelelő kezelés segíthet megszüntetni a szédüléses epizódokat, és javítja az életminőséget.
