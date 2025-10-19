Hírlevél

Hirtelen szédülés? Ez állhat a háttérben

A szédülés sok ember életét megkeseríti, és gyakran előfordul mindennapi tevékenységek közben is. A szédülés hátterében számos egészségügyi ok húzódhat meg, a belső fül problémáitól kezdve a keringési vagy neurológiai zavarokig, ezért fontos a pontos diagnózis felállítása.
A szédülés, más néven vertigo, különböző formákban jelentkezhet: lehet forgó jellegű, bizonytalanságérzet, ájulásérzés vagy akár térérzékelési zavar is - tájékoztat az Egészségkalauz

szédülés
Szédülés és egyensúlyzavar
Fotó: Pexels

Az okok széles skálán mozognak, melyeket az alábbi fő csoportokba sorolhatunk:

1. Perifériás okok: a belső fül szerepe

A szédülés leggyakoribb oka a belső fül problémája, mely az egyensúly fenntartásáért felelős.

  • Jóindulatú helyzeti szédülés (BPPV): a belső fül kalciumkristályainak elmozdulása okozza, főként testhelyzet-változtatáskor.
  • Menière-betegség: krónikus belső fülbetegség, visszatérő szédüléssel, halláscsökkenéssel és fülzúgással.
  • Vestibularis neuritis: az egyensúlyszerv idegsejtjeinek gyulladása, hirtelen, intenzív szédülést és hányingert okoz.

2. Centrális okok: az agy és idegrendszer szerepe

A szédülés centrális formája az agy működésének zavarából eredhet.

  • Stroke: hirtelen fellépő szédülés más tünetekkel, például beszédzavarral, végtaggyengeséggel társulhat.
  • Migrénes vertigo: migrénes fejfájás mellett vagy anélkül jelentkező szédüléses rohamok.
  • Parkinson-kór: az egyensúly és mozgáskoordináció romlása szédüléshez vezethet.

3. Keringési problémák

A vérkeringés zavara is kiválthat szédülést:

  • Alacsony vérnyomás (hipotenzió): hirtelen vérnyomásesés, pl. gyors felálláskor.
  • Magas vérnyomás (hipertónia): hirtelen emelkedés esetén előfordulhat szédülés.
  • Agyi keringési zavarok: például a kisagy vagy agytörzs elégtelen vérellátása.

4. Gyógyszerek és anyagok hatása

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is felléphet szédülés:

  • Vérnyomáscsökkentők, nyugtatók, altatók.
  • Antibiotikumok, mint az aminoglikozidok.
  • Inzulinkezelés esetén hipoglikémia okozta szédülés.

5. Pszichés tényezők

A pszichés állapot is befolyásolhatja az egyensúlyt:

  • Pánikrohamok és szorongás: gyors légzés és stressz okozta szédülés.
  • Depresszió: kísérő tünetként jelentkezhet egyensúlyzavar.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni szédülés miatt?

Bár a szédülés gyakran ártalmatlan, bizonyos esetekben súlyos egészségügyi probléma jele lehet. Orvosi vizsgálat szükséges, ha:

  • Hirtelen és intenzív szédülés jelentkezik.
  • Egyéb tünetek is kísérik (beszédzavar, gyengeség, zsibbadás).
  • Tartósan fennáll vagy egyre gyakrabban fordul elő.
  • Halláscsökkenés, fülzúgás vagy erős fejfájás társul hozzá.
  • Szív- és érrendszeri problémák jeleit mutatja.

Az alapos kivizsgálás és a megfelelő kezelés segíthet megszüntetni a szédüléses epizódokat, és javítja az életminőséget.

