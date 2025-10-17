Meglepő fordulat jön a hétvégén, ezt mindenki érezni fogja

A hétvége elején változékony, gyakran szeles időjárás uralkodik majd. Szombaton az ország nagy részén még sok lesz a felhő, de napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, miközben az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul - számol be a Köpönyeg.

Az északnyugati szél több napon át érezteti hatását - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Szél és lehűlés: így alakul a következő napok időjárása

Vasárnapra megnyugszik az idő, és sok napsütésre számíthatunk. A reggel azonban kifejezetten hideg lesz, több helyen fagy is előfordulhat. Délutánra is csupán 9–15 fokig melegszik a levegő.

A hétfő derűs, napos időt ígér, de a többórás napsütést fokozatosan vastagodó fátyolfelhők zavarhatják meg. Eső nem várható, a reggeli fagy után délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy szitálás. A délkeleti szél fokozatosan megélénkül, és 14–15 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.

Szerdán borongós, őszi időre van kilátás, azonban továbbra is csak néhol hullhat csapadék. A nappali csúcshőmérséklet 15–16 fok körül alakul, miközben a szél enyhe, de állandó marad.