Évtizedeket kellett várni a szépségversenyre, a diadalt sötét tragédia árnyékolja be

1985 őszén 45 év kihagyás után rendezték meg ismét a legrangosabb szépségversenyt, a Miss Hungaryt Magyarországon.
A versenyre minden 16-27 év közötti, legalább 160 centiméter magas magyar állampolgárságú hajadon jelentkezhetett. Az érdeklődés óriási volt, több mint 2000 lány küldte be a fényképét.
Az elődöntőbe kicsit több, mint 600 lány jutott be, míg a középdöntőre már 193 főre szűkítették a mezőnyt.
Az 1985-ös Miss Hungary hatalmas mérföldkő volt, mivel a második világháború és a kommunista rendszer idején 45 évig nem volt mód a verseny megrendezésére.
A verseny döntőjét október 5-én rendezték a Budapest Kongresszusi Központban. A versenyzők nagyestélyiben, majd kétrészes fürdőruhában is megmutatták bájaikat, majd komfortosabb vizekre evezve saját öltözékükben is bemutatkozhattak.
A versenyt magasan a legjobb pontszámmal a mindössze 16 éves Molnár Csilla nyerte. Udvarhölgyei Kruppa Judit és Füstös Veronika lettek.
A győzelem után, 1986 februárjában Molnár Csilla részt vett a Miss Europe szépségversenyen is hazánk képviseletében, ahol harmadik lett.
Molnár Csilla vállalta, hogy gimnáziumát magántanulóként folytatja azért, hogy eleget tudjon tenni a szépségkirálynőként ránehezedő feladatoknak.
A fonyódi gimnazista lányra hatalmas teher hárult, a hirtelen jött hírnév, a címmel járó kötelességek és a tanulás alatti nyomást egyre nehezebben kezelte. A fiatal szépség pár hónappal később, 1986. július 10-én öngyilkos lett. Molnár Csilla az apja szívgyógyszerével adagolta túl magát, a mentősök már nem tudták megmenteni. A tinédzser búcsúlevelet hagyott, amelyben leírta, hogy nem bírja tovább, bocsássanak meg neki, és hogy szereti az édesapját.
Halálhíre az 1986-os Miss Hungary középdöntőjének idején érkezett. A versenyt leállították, és legközelebb csak 1989-ben rendeztek magyar szépségversenyt.
Magyarországon a legelső Miss Hungary szépségversenyt 1929-ben rendezték meg. A győztes egy keszthelyi orvos lánya, Simon Böske lett, aki ebben az évben a Miss Europe versenyt is megnyerte.