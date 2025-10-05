Évtizedeket kellett várni a szépségversenyre, a diadalt sötét tragédia árnyékolja be

1985 őszén 45 év kihagyás után rendezték meg ismét a legrangosabb szépségversenyt, a Miss Hungaryt Magyarországon.

A magyar lányok győzelmével végződött az első magyar-osztrák szépségverseny, a bécsi Hilton Szállóban - Fotó: ROBERT JAGER / APA-PictureDesk via AFP / ROBERT JAGER / APA-PictureDesk via AFP

A versenyre minden 16-27 év közötti, legalább 160 centiméter magas magyar állampolgárságú hajadon jelentkezhetett. Az érdeklődés óriási volt, több mint 2000 lány küldte be a fényképét.

Az elődöntőbe kicsit több, mint 600 lány jutott be, míg a középdöntőre már 193 főre szűkítették a mezőnyt.

Az 1985-ös Miss Hungary hatalmas mérföldkő volt, mivel a második világháború és a kommunista rendszer idején 45 évig nem volt mód a verseny megrendezésére.

A verseny döntőjét október 5-én rendezték a Budapest Kongresszusi Központban. A versenyzők nagyestélyiben, majd kétrészes fürdőruhában is megmutatták bájaikat, majd komfortosabb vizekre evezve saját öltözékükben is bemutatkozhattak.

A versenyt magasan a legjobb pontszámmal a mindössze 16 éves Molnár Csilla nyerte. Udvarhölgyei Kruppa Judit és Füstös Veronika lettek.

A győzelem után, 1986 februárjában Molnár Csilla részt vett a Miss Europe szépségversenyen is hazánk képviseletében, ahol harmadik lett.

