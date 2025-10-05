Évtizedeket kellett várni a szépségversenyre, a diadalt sötét tragédia árnyékolja be

Hírlevél

1 órája
Közel fél évszázad kihagyás után 1985-ben rendezték meg ismét a Miss Hungary versenyt Magyarországon. A második világháború és a politikai helyzet miatti 45 éves szünet után hatalmas érdeklődés övezte a szépségversenyt, ám később szomorú tragédia árnyékolta be az eseményt.
1985 őszén 45 év kihagyás után rendezték meg ismét a legrangosabb szépségversenyt, a Miss Hungaryt Magyarországon. 

1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985, Hungarian misses posing with French actor, Piere Brice, after winning the first ever "National-Team-Beauty-Contest" versus Austria by 315 to 294 points in Vienna on December 18th 1985. Left to Brice Miss Hungary Csilla Molnar. (Photo by ROBERT JAGER / APA-PictureDesk via AFP)
A magyar lányok győzelmével végződött az első magyar-osztrák szépségverseny, a bécsi Hilton Szállóban - Fotó:  ROBERT JAGER / APA-PictureDesk via AFP /  ROBERT JAGER / APA-PictureDesk via AFP

A versenyre minden 16-27 év közötti, legalább 160 centiméter magas magyar állampolgárságú hajadon jelentkezhetett. Az érdeklődés óriási volt, több mint 2000 lány küldte be a fényképét. 

Az elődöntőbe kicsit több, mint 600 lány jutott be, míg a középdöntőre már 193 főre szűkítették a mezőnyt. 

Az 1985-ös Miss Hungary hatalmas mérföldkő volt, mivel a második világháború és a kommunista rendszer idején 45 évig nem volt mód a verseny megrendezésére. 

A verseny döntőjét október 5-én rendezték a Budapest Kongresszusi Központban. A versenyzők nagyestélyiben, majd kétrészes fürdőruhában is megmutatták bájaikat, majd komfortosabb vizekre evezve saját öltözékükben is bemutatkozhattak. 

A versenyt magasan a legjobb pontszámmal a mindössze 16 éves Molnár Csilla nyerte. Udvarhölgyei Kruppa Judit és Füstös Veronika lettek. 

A győzelem után, 1986 februárjában Molnár Csilla részt vett a Miss Europe szépségversenyen is hazánk képviseletében, ahol harmadik lett. 

Galéria: 1985-ös szépségverseny, 40. évfordulója
Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese

Szörnyű tragédia árnyékolja be a szépségversenyt 

Molnár Csilla vállalta, hogy gimnáziumát magántanulóként folytatja azért, hogy eleget tudjon tenni a szépségkirálynőként ránehezedő feladatoknak. 

A fonyódi gimnazista lányra hatalmas teher hárult, a hirtelen jött hírnév, a címmel járó kötelességek és a tanulás alatti nyomást egyre nehezebben kezelte. A fiatal szépség pár hónappal később, 1986. július 10-én öngyilkos lett. Molnár Csilla az apja szívgyógyszerével adagolta túl magát, a mentősök már nem tudták megmenteni. A tinédzser búcsúlevelet hagyott, amelyben leírta, hogy nem bírja tovább, bocsássanak meg neki, és hogy szereti az édesapját. 

Halálhíre az 1986-os Miss Hungary középdöntőjének idején érkezett. A versenyt leállították, és legközelebb csak 1989-ben rendeztek magyar szépségversenyt. 

Magyarországon a legelső Miss Hungary szépségversenyt 1929-ben rendezték meg. A győztes egy keszthelyi orvos lánya, Simon Böske lett, aki ebben az évben a Miss Europe versenyt is megnyerte. 

 

