Hatalmas átverés fenyegeti a szerencsejátékosokat!

A Szerencsejáték Zrt. közleményben hívja fel a figyelmet egy újabb megtévesztő esetre: mesterséges intelligenciával készült videó terjed a közösségi médiában, amely valótlan módon a nemzeti lottótársasághoz köti magát. A felvételt a „Szerencse Klub” néven hirdető vállalkozás terjeszti, amely jogtalanul a Szerencsejáték Zrt.-hez köti magát.

Egy mesterséges intelligenciával készített hamis videóban visszaéltek a Szerencsejáték Zrt. nevével és arculatával - Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. figyelmeztet: hamis AI-videóval próbálják megtéveszteni a játékosokat

A videóban a készítők a Szerencsejáték Zrt. logóját, nevét és munkatársainak arcképét is felhasználták, így azt a látszatot keltik, mintha egy magyar tévécsatorna valódi híradása lenne a lottótársaság új alkalmazásáról. A felvételben arra buzdítják a nézőket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játsszanak.

A Szerencsejáték Zrt. hivatalos honlapjai kizárólag a szerencsejatek.hu, tippmix.hu és tippmixpro.hu.

A hivatalos mobilalkalmazások pedig a Tippmixpro, az Okoslottó és a Tippmix Radar. Más weboldalak vagy applikációk nem jogosultak szerencsejáték-szervezésre a társaság nevében.

A vállalat közölte: minden jogi eszközt bevet, hogy megakadályozza a visszaéléseket és megvédje a játékosokat a megtévesztő online tartalmaktól.

