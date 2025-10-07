Hatalmas átverés fenyegeti a szerencsejátékosokat!

A Szerencsejáték Zrt. közleményben hívja fel a figyelmet egy újabb megtévesztő esetre: mesterséges intelligenciával készült videó terjed a közösségi médiában, amely valótlan módon a nemzeti lottótársasághoz köti magát. A felvételt a „Szerencse Klub” néven hirdető vállalkozás terjeszti, amely jogtalanul a Szerencsejáték Zrt.-hez köti magát.
A videóban a készítők a Szerencsejáték Zrt. logóját, nevét és munkatársainak arcképét is felhasználták, így azt a látszatot keltik, mintha egy magyar tévécsatorna valódi híradása lenne a lottótársaság új alkalmazásáról. A felvételben arra buzdítják a nézőket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játsszanak.
A Szerencsejáték Zrt. hivatalos honlapjai kizárólag a szerencsejatek.hu, tippmix.hu és tippmixpro.hu.
A hivatalos mobilalkalmazások pedig a Tippmixpro, az Okoslottó és a Tippmix Radar. Más weboldalak vagy applikációk nem jogosultak szerencsejáték-szervezésre a társaság nevében.
A vállalat közölte: minden jogi eszközt bevet, hogy megakadályozza a visszaéléseket és megvédje a játékosokat a megtévesztő online tartalmaktól.
A nemzeti lottótársaság kiemeli, hogy a közösségi platformokon egyre több olyan hirdetés, weboldal és applikáció jelenik meg, amely visszaél a cég nevével, logójával vagy korábbi videóival. A társaság sem a Szerencse Klub néven hirdető vállalattal, sem más, hasonló profillal rendelkező cégekkel nem áll kapcsolatban.