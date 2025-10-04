Brutális testet villantott a szexi fitneszanyuka, ráadásul még titkokat is elárult – videó

Hatalmas megmérettetés vár a győri szexi fitnesz anyukára. Csoma-Fátrai Virág szerint az anyaság nem lemondás, hanem kiteljesedés: egyszerre lehet anya, nő és sportoló, miközben megőrzi szexi alakját. Inspiráló példája annak, hogyan férhet össze az anyaság és a karrier – írja a Kisalfold.hu.

Lendületesed eddz a szexi fitnesz anyuka

Fotó: Képkivágás/Kisalföld/Videa

Szexi fitnesz anyuka a világ színpadán

A győri fitneszversenyző pályafutása eddig is lenyűgöző volt: dobogóra állt Európa-bajnokságon, részt vett a siófoki Scitec Muscle Beach versenyen és a Natural Universe-en, legutóbb pedig Las Vegasban képviselte Magyarországot. Most, alig néhány hónappal kislánya születése után, ismét a világ legnagyobb színpadára készül, a fitnesz olimpiára.

Virág már a terhesség hetedik hónapjában is edzett, és szülés után sem hagyta abba a mozgást. Elmondása szerint az anyaság nem jelent lemondást, sokkal inkább új energiát és motivációt adott neki.

Az egyik legnagyobb tévhit, hogy az anyáknak fel kell adniuk önmagukat a szülés után

– vallja.

A szexi fitnesz anyuka azt bizonyítja, hogy egyszerre lehet anya, nő, sportoló és társ. Inspiráló üzenete sokak számára példaként szolgálhat: a megőrzött sportos alak és a sikeres karrier nem zárja ki az anyaság teljességét.