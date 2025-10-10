Hírlevél

Gyorstüzelő, átlagos vagy szexvirtuóz? Most kiderül, mit mond a tudomány

„Két perc, és abban a kávé is benne van” – szól a férfivicc, és hogy ez mennyire komoly is tud lenni, jól mutatja egy friss tanulmány, ami szerint a 18–24 éves férfiak 5 százaléka két perc alatt eléri az orgazmust, ami nem tekinthető ideálisnak. De mennyi az ideális időtartam? Sok mindentől függ, többek között az életkortól is, cikkünkben ezt mutatjuk be.
A szexben elsősorban nem a mennyiségi mutató dominál – kinek hány partenere volt –, hanem inkább a minőségi, jó szexxel kapcsolatos mutató. Hogy kinek mit jelent a jó szex, az változó, de abban egyetérthetnek a felek, hogy az egy-két perces villámlégyott is tud emlékezetes és örömteli lenni, nem feltétlenül az órákon át tartó szexvirtuóz csata jelenti a jó szexet.

Fotó: Unsplash

Gyorstüzelő vagy szexvirtuóz? 

Férfiak számára rémálom a korai magömlés, amikor az orgazmust 1-2 perc alatt elérik, márpedig meglepően sokakat érint ez a probléma. Egy friss kutatás szerint a 18–24 éves korosztály 5 százaléka 1-2 perc alatt elélvez, de a 35–44 éves férfiak 7 százaléka is csak enyi ideig bírja az ágyban? De haladjunk sorjában. 

 A 20-as – 30-as férfiak bírják a leghosszabb ideig az ágyban – 18–29 perc között.

A szex időtartama függ az életkortól, ez az idő az életkor előrehaladtával csökken. Persze a csaknem fél órás együttlét sem általános, a kutatás szerint a férfiak 21 százaléka ebben a korosztályban 11 és 15 perc közötti időtartamról számolt be,  és 15 százalékuk beszélt 21–30 perc közötti késleltetésről. 

35–44 év között: 17,4 perc

A 30-as éveik közepétől a 40-es éveik közepéig a férfiak állóképessége enyhe csökkenést mutat, a szex pedig alig egy perccel rövidebbé válik az előző évtizedhez képest. A kutatás szerint nincs ok az aggodalomra, a hormonális változások és a korai merevedési problémák befolyásolhatják a szex tempóját, de sok pár természetes módon inkább az előjátékra, a változatosságra és a kapcsolatra koncentrál

45–54 év között: 14,14 perc

45 és 54 éves kor között a férfiak szexuális együttlétei általában alig 15 percig tartanak – egészen pontosan 14,15 percig. Ebben a csoportban a férfiak 25 százaléka 6-10 perc alatt jut el az orgazmushoz, 18 százalékuk pedig 11 és 15 perc között – áll a kutatásban. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy az 50-es éveikben a férfiak erekciója „kevésbé kiszámíthatóvá” válhat, miközben „a orgazmus időzítésének változékonysága is megnő”.

55–64 év között: 11,3 perc

Bár az orgazmushoz vezető átlagos út 55 és 64 éves kor között általában gyorsabb, ez nem jelenti azt, hogy a megelégedettség teljesen kimarad az egyenletből. 60 éves kor felett „a lassabb az erekció és a hosszabb felépülési idő normális, ebben az általános egészségi állapot vagy a gyógyszerek is szerepet játszhatnak” – áll a kutatásban. 

65 év felett – akár egy órán át is?

65 év felett a férfiak átlagosan 8,15 percig bírják, a leggyakoribb időtartam 6 és 10 perc között van (28%). E korcsoport 26 százaléka 3 és 5 perc között bírja, és 1 százalékuk azt mondja, hogy több mint egy órán át képes szexelni. 

A kutatás úgy összegez, hogy

 minden életkorban a közepes hosszúságú együttlétek a jellemzőek,  ami nagyjából 10–15 perc, 

az ennél hosszabbak jóval ritkábbak. 

 

 

