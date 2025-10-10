Szinetár Dóra megmutatta ritkán látott kisfiát

Szinetár Dóra, az ország egyik legkedveltebb színésznője nemrég különleges posztban köszöntötte születésnapos fiát. A 29 éves Lőcsei Marci édesanyja őszintén bevallotta, hogy még mindig a kisfiút látja benne, amikor ránéz – írja a BorsOnline.

Szinetár Dóra - Fotó: Bors

Szinetár Dóra: "Elképesztően büszke vagyok!"

A színésznő bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy elismeri, Marci felnőttként már a saját útját járja.

Ahogy hajt a céljaiért, ahogy teremti az álmait, ahogy szereti a feleségét, ahogy gondoskodik a kutyáról-macskákról, vagy akár ahogy kapcsolódik hozzánk, olyankor látom, hogy érik, hogy “öregszik”.

A megható posztban arról is írt, az ilyen pillanatok emlékeztetik arra, hogy fia lassan harmincéves lesz, és eközben egyre büszkébb rá.

Pályája során Szinetár Dóra számtalan ikonikus szerepben bizonyította tehetségét, de az utóbbi években egyre inkább az őszinte, emberi oldalát is megmutatja.

Saját estjein tabuk nélkül mesélt arról, milyen volt fiatalon a reflektorfényben élni, hogyan küzdött meg a nehézségekkel, és miként talált vissza önmagához.

Számára a színpad nemcsak munka, hanem lelki tükör is – ahol humorral, nyitottsággal és mély emberi tartalommal kapcsolódik a közönségéhez.

Az elmúlt években a színésznő igyekezett azt az üzenetet közvetíteni, hogy bár híressé vált, ugyanúgy szembesül a mindennapi élet nehézségeivel, mint bárki más.