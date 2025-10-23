Hírlevél

Ételek, amik lassan ölnek – meglepő, mi okozza a legtöbb szívproblémát

Nem mindig a mozgáshiány vagy a stressz a fő bűnös. A szívbetegség hátterében sokszor a konyhapulton található hétköznapi ételek állnak.
Dr. Sanjay Bhojraj több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező kardiológus szerint sok szívbetegség és érrendszeri probléma mögött nem a mozgás hiánya vagy a stressz áll, hanem a hétköznapi étkezési szokások. Olyan élelmiszereket is „szívbarátnak” hiszünk, amelyek valójában lassan károsítják az ereket – írja a VAOL.

Hétköznapi ételek is lehetnek a szívbetegségek okai -Illusztráció: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Szívbetegség és kerülendő ételek

A szakember nyolc olyan ételt emelt ki, amelyeket érdemes elkerülni, ha meg akarjuk őrizni szívünk egészségét:

  1.  Cukrozott gabonapelyhek – gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, hosszú távon inzulinrezisztenciához vezethetnek.
  2.  Felvágottak, feldolgozott húsok – nitrátokat és nitriteket tartalmaznak, amelyek a szervezetben rákkeltő vegyületekké alakulhatnak; emellett növelik a vérnyomást is.
  3.  Szénsavas és energiaitalok – gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, megterhelik a mellékveséket és felboríthatják a bélflóra egyensúlyát, negatívan hatva az anyagcserére.
  4.  Bő olajban sült gyorsételek –  elősegítik az artériaplakk-képződést, növelve a szívroham és a stroke kockázatát.
  5.  Fehér kenyér, finomított szénhidrátok –  elősegítik a zsírraktározást és növelik a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szívbetegségek kockázatát.
  6.  Margarin és mesterséges krémek – gyakran tartalmaznak transzzsírokat, amelyek növelik a „rossz” koleszterinszintet.
  7.  Feldolgozott növényi „hús” termékek – sok sót, ipari olajat és szintetikus adalékanyagot tartalmaznak.
  8.  Ízesített kávékrémek – hidrogénezett zsírokat, mesterséges aromákat és cukrot tartalmazhatnak, hosszú távon fokozva a gyulladásokat és a plakkok lerakódását az erekben.

Néhány apró étrendbeli változtatás is segíthet megelőzni a szívbetegségeket. Amellett, hogy igyekszünk elkerülni a fenti ételeket, különösen jót tesz a szívnek, ha rendszeresen fogyasztunk almát, citrusféléket, avokádót és banánt.

 

