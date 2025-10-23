Ételek, amik lassan ölnek – meglepő, mi okozza a legtöbb szívproblémát

Dr. Sanjay Bhojraj több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező kardiológus szerint sok szívbetegség és érrendszeri probléma mögött nem a mozgás hiánya vagy a stressz áll, hanem a hétköznapi étkezési szokások. Olyan élelmiszereket is „szívbarátnak” hiszünk, amelyek valójában lassan károsítják az ereket – írja a VAOL.

Hétköznapi ételek is lehetnek a szívbetegségek okai -Illusztráció: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Szívbetegség és kerülendő ételek

A szakember nyolc olyan ételt emelt ki, amelyeket érdemes elkerülni, ha meg akarjuk őrizni szívünk egészségét:

Cukrozott gabonapelyhek – gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, hosszú távon inzulinrezisztenciához vezethetnek. Felvágottak, feldolgozott húsok – nitrátokat és nitriteket tartalmaznak, amelyek a szervezetben rákkeltő vegyületekké alakulhatnak; emellett növelik a vérnyomást is. Szénsavas és energiaitalok – gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, megterhelik a mellékveséket és felboríthatják a bélflóra egyensúlyát, negatívan hatva az anyagcserére. Bő olajban sült gyorsételek – elősegítik az artériaplakk-képződést, növelve a szívroham és a stroke kockázatát. Fehér kenyér, finomított szénhidrátok – elősegítik a zsírraktározást és növelik a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szívbetegségek kockázatát. Margarin és mesterséges krémek – gyakran tartalmaznak transzzsírokat, amelyek növelik a „rossz” koleszterinszintet. Feldolgozott növényi „hús” termékek – sok sót, ipari olajat és szintetikus adalékanyagot tartalmaznak. Ízesített kávékrémek – hidrogénezett zsírokat, mesterséges aromákat és cukrot tartalmazhatnak, hosszú távon fokozva a gyulladásokat és a plakkok lerakódását az erekben.

Néhány apró étrendbeli változtatás is segíthet megelőzni a szívbetegségeket. Amellett, hogy igyekszünk elkerülni a fenti ételeket, különösen jót tesz a szívnek, ha rendszeresen fogyasztunk almát, citrusféléket, avokádót és banánt.