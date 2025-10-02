Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk

Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik felesége bombaformában

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alig egy hónappal a szülés után ismét nyilvánosan mutatkozott Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka, aki kislányukkal együtt jelent meg egy pilates stúdióban. A közösségi médiában megosztott fotón látszik, hogy a fiatal édesanya kirobbanó formában van, amit sok követője irigylésre méltónak tart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szoboszlai DominikédesanyaBuzsik Borkafeleség

A Liverpool magyar válogatott focistája Szoboszlai Dominik és felesége augusztus elején jelentették be kislányuk érkezését. Most, alig néhány hét elteltével, Buzsik Borka egy londoni pilates stúdióból jelentkezett be, méghozzá gyermekükkel együtt. A szülés utáni alakját már korábban is megmutatta, és nemcsak a magyar, hanem a brit sajtó figyelmét is felkeltette: a napokban címlapon is szerepelt, ahol visszafogott közszereplőként jellemezték - írja a Bors.hu.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland meccsét csak fizetősen lehet nézni
Szoboszlai Dominik
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az órák díja a stúdióban 22 fonttól indul, ami közel 10 000 forintnak felel meg, de a bérletek ára jóval kedvezőbb lehet. Egyéni, személyre szabott edzésért viszont már 60 fontot, vagyis több mint 26 ezer forintot kell fizetni.

Szoboszlai Dominik felesége figyelemre méltó

A fiatal édesanya egy testhez simuló, sportos öltözékben jelent meg a pilates órán, amely jól mutatta, hogy milyen gyorsan visszanyerte alakját a szülést követően. Bár Buzsik Borka ritkán oszt meg tartalmat Instagram-oldalán, több mint 84 ezer követője mindig nagy érdeklődéssel várja a posztjait.

Szoboszlai Dominik párja ugyan óvja a magánéletét, de most megmutatta: számára a sport és az egészséges életmód a család mellett is fontos szerepet játszik.

@borsonline_aktualis

Buzsik Borka címlapon, botrányos meccs, menetel a Fradi Buzsik Borka címlapra került, félbeszakadt a magyarok meccse, Szoboszlait háromszor is láthatod. Ez a Bors sporthiradója! #bors #fradi #szoboszlai #buzsikborka #futsal #borsonline #liverpool #ftc #botrany

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!