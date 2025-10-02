Szoboszlai Dominik felesége bombaformában

A Liverpool magyar válogatott focistája Szoboszlai Dominik és felesége augusztus elején jelentették be kislányuk érkezését. Most, alig néhány hét elteltével, Buzsik Borka egy londoni pilates stúdióból jelentkezett be, méghozzá gyermekükkel együtt. A szülés utáni alakját már korábban is megmutatta, és nemcsak a magyar, hanem a brit sajtó figyelmét is felkeltette: a napokban címlapon is szerepelt, ahol visszafogott közszereplőként jellemezték - írja a Bors.hu.

Az órák díja a stúdióban 22 fonttól indul, ami közel 10 000 forintnak felel meg, de a bérletek ára jóval kedvezőbb lehet. Egyéni, személyre szabott edzésért viszont már 60 fontot, vagyis több mint 26 ezer forintot kell fizetni.

A fiatal édesanya egy testhez simuló, sportos öltözékben jelent meg a pilates órán, amely jól mutatta, hogy milyen gyorsan visszanyerte alakját a szülést követően. Bár Buzsik Borka ritkán oszt meg tartalmat Instagram-oldalán, több mint 84 ezer követője mindig nagy érdeklődéssel várja a posztjait.

Szoboszlai Dominik párja ugyan óvja a magánéletét, de most megmutatta: számára a sport és az egészséges életmód a család mellett is fontos szerepet játszik.