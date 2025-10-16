Szombaton drámai változás jön az időjárásban

Pénteken még kellemes időjárás vár ránk, s bár reggel néhol ködre és fátyolfelhőzetre kell számítani, de napközben a felhők lassan oszlani kezdenek, és a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap.

Változiás jön az időjárásban, elővehetjük az esernyőket

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A minimum-hőmérséklet a kora hajnali órákban –1 és +6 °C között alakulhat, míg délutánra rendesen melegszik az idő, 13–18 °C köré emelkedik a levegő – írja a Köpönyeg.

Változik az időjárás

A hétvége azonban nem végződik jól. Szombaton kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14-17 °C fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik. Vasárnap a reggelre képződő köd és alacsonyszintű felhőzet fokozatosan megszűnik, utána derűsebb, száraz idő ígérkezik. A szél gyenge marad. A reggel hűvös lesz, sokfelé talajmenti fagy is előfordulhat. Délután 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A frontérzékenyek is érezhetnek majd kis ingadozásokat. Érdemes lehet az előre nem látható záporokra esernyőt tartogatni – különösen kirándulások és szabadtéri programok idejére.