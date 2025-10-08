Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

sztárban sztár

Hatalmas baki a Sztárban Sztár forgatásán, mindenki ezen nevetett – videó

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási bakit vett fel egy néző a TV2 népszerű műsorának forgatásán. A Sztárban Sztár televíziós adásába már nem került be az eset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sztárban sztárbakiMészáros Árpád ZsoltTV2

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti adása váratlan fordulatokat, megható pillanatokat és szórakoztató jeleneteket tartogatott a nézők számára – olvasható a Tények weboldalán. A versenyző, Mészáros Árpád Zsolt zavarában próbálta menteni a menthetőt bakija után. 

Mészáros Árpád Zsolt (jobbra) Till Attila műsorvezetővel a Sztárban Sztár forgatásán – Fotó: TV2/Tények.
Mészáros Árpád Zsolt (jobbra) Till Attila műsorvezetővel a Sztárban Sztár forgatásán – Fotó: TV2/Tények.

Mindenkit megnevettetett a Sztárban Sztár bakija

A TOP 12 rendkívüli hangulatot varázsolt a stúdióba. Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussos bőrébe bújt, ám a produkciója végén a mozgó színpad megnehezítette a dolgát, majdnem elesett. A bakit követően még a zsűri is nevetésben tört ki.

A színész a műsor végeztével, a kamerák leállása után rátett még egy lapáttal. A versenyzők éppen egymásnak gratuláltak a színpadon, amikor váratlanul lecsúszott Mészáros Árpád Zsolt nadrágja.

A Sztárban Sztár új szereplőiről korábban írtunk az Origón. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!