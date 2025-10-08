Hatalmas baki a Sztárban Sztár forgatásán, mindenki ezen nevetett – videó

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti adása váratlan fordulatokat, megható pillanatokat és szórakoztató jeleneteket tartogatott a nézők számára – olvasható a Tények weboldalán. A versenyző, Mészáros Árpád Zsolt zavarában próbálta menteni a menthetőt bakija után.

Mészáros Árpád Zsolt (jobbra) Till Attila műsorvezetővel a Sztárban Sztár forgatásán – Fotó: TV2/Tények.

Mindenkit megnevettetett a Sztárban Sztár bakija

A TOP 12 rendkívüli hangulatot varázsolt a stúdióba. Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussos bőrébe bújt, ám a produkciója végén a mozgó színpad megnehezítette a dolgát, majdnem elesett. A bakit követően még a zsűri is nevetésben tört ki.

A színész a műsor végeztével, a kamerák leállása után rátett még egy lapáttal. A versenyzők éppen egymásnak gratuláltak a színpadon, amikor váratlanul lecsúszott Mészáros Árpád Zsolt nadrágja.

