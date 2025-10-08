Nacsa Olivér felesége a szülővé válás nehézségeiről indított podcastet

A műsor egy személyes traumából született, mégis tele van reménnyel és erővel. A podcast célja, hogy teret adjon mindazoknak, akik megélték, hogy a szülővé válás útja nem mindig egyenes. A Később érkezem szakértők és ismert vendégek segítségével beszél a test és lélek kapcsolatáról, a veszteségről, a reményről – tabuk nélkül.

Nacsa Olivér felesége, Tripolszky Anna méhen kívül terhessége inspirálta a szülővé válást körbejáró podcast elindítását

Fotó: Instagram/Nacsa Olivér / Instagram/Nacsa Olivér

Amikor megtudtam, hogy a várva várt terhességem méhen kívüli, összetörtem – de ebből születhetett meg a Később érkezem. Nem szerettem volna többé hallgatni erről, mert hiszem, hogy a megosztott történetek gyógyítanak

– mondja Tripolszky Anna, aki évek óta dolgozik televíziós szerkesztő-riporterként. Most saját történetéből inspirálódva szólal meg, hogy másoknak is erőt adjon.

Lékai-Kiss Ramóna először beszél ennyire mélyen az anyaság lelki oldaláról

A Később érkezem első epizódjában Tripolszky Anna vendége Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, valamint Záborszky Zsófia pszichológus volt. A beszélgetés középpontjában az anyává érés lelki folyamata áll és arra keresik a választ, hogy honnan indul ez az út, és milyen tényezők segítik vagy épp gátolják a kibontakozását.

Lékai-Kiss Ramóna most először nyílik meg olyan személyes történetekről, amelyek mélyen meghatározták az anyasághoz való viszonyát. Elmeséli, hogy édesanyja nagyon fiatalon, szinte kamaszként hozta őt világra, és ez a téma máig érzékenyen érinti.

Én egy véletlen baba voltam, de anyukám ragaszkodott ahhoz, hogy megtartson. Besétálhatott volna a kórházba, és mondhatta volna azt, hogy – még ha nem is illendő –, lemond rólam, hiszen még el se kezdődött a felnőtt élete

– mesélte a TV2-ön futó Sztárban Sztár All Stars zsűritagja.

A műsorban arról is beszél, hogy 18 évesen egy komoly műtéten esett át, amely először hozta felszínre benne az anyasággal kapcsolatos félelmeket: „Üvöltöttem… hogy ugye lehet gyerekem?” – idézi fel a nehéz pillanatot.

Ma már férje, Lékai Máté és kisfia, Noé mellett éli meg az anyaság teljességét:

Az a típusú nő vagyok, aki habzsolná a gyerekeket, de nagyon boldog vagyok, hogy van a Noé, és hogy vagyunk. És igen – ez életem legnagyobb sikere, hogy ezt meg lehetett teremteni!

16 epizódnyi remény és őszinteség a szülővé válás útjáról

A Később érkezem mostantól kéthetente mutatja majd be, hogy a szülővé válás útja mindenkinél más – van, akinek hosszabb, nehezebb, de mindig értékes és csodákkal teli. A YouTube-on elérhető podcast nemcsak a nehézségekről, hanem a kitartásról, a hitről és az újrakezdésről is szól.

Ez a csatorna azoknak szól, akik hisznek abban, hogy a csoda néha csak később érkezik. Mert a lélek nem siet

– mondja Tripolszky Anna.