Nacsa Olivér felesége a szülővé válás nehézségeiről indított podcastet

A műsor egy személyes traumából született, mégis tele van reménnyel és erővel. A podcast célja, hogy teret adjon mindazoknak, akik megélték, hogy a szülővé válás útja nem mindig egyenes. A Később érkezem szakértők és ismert vendégek segítségével beszél a test és lélek kapcsolatáról, a veszteségről, a reményről – tabuk nélkül.
Amikor megtudtam, hogy a várva várt terhességem méhen kívüli, összetörtem – de ebből születhetett meg a Később érkezem. Nem szerettem volna többé hallgatni erről, mert hiszem, hogy a megosztott történetek gyógyítanak
– mondja Tripolszky Anna, aki évek óta dolgozik televíziós szerkesztő-riporterként. Most saját történetéből inspirálódva szólal meg, hogy másoknak is erőt adjon.
A Később érkezem első epizódjában Tripolszky Anna vendége Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, valamint Záborszky Zsófia pszichológus volt. A beszélgetés középpontjában az anyává érés lelki folyamata áll és arra keresik a választ, hogy honnan indul ez az út, és milyen tényezők segítik vagy épp gátolják a kibontakozását.
Lékai-Kiss Ramóna most először nyílik meg olyan személyes történetekről, amelyek mélyen meghatározták az anyasághoz való viszonyát. Elmeséli, hogy édesanyja nagyon fiatalon, szinte kamaszként hozta őt világra, és ez a téma máig érzékenyen érinti.
Én egy véletlen baba voltam, de anyukám ragaszkodott ahhoz, hogy megtartson. Besétálhatott volna a kórházba, és mondhatta volna azt, hogy – még ha nem is illendő –, lemond rólam, hiszen még el se kezdődött a felnőtt élete
– mesélte a TV2-ön futó Sztárban Sztár All Stars zsűritagja.
A műsorban arról is beszél, hogy 18 évesen egy komoly műtéten esett át, amely először hozta felszínre benne az anyasággal kapcsolatos félelmeket: „Üvöltöttem… hogy ugye lehet gyerekem?” – idézi fel a nehéz pillanatot.
Ma már férje, Lékai Máté és kisfia, Noé mellett éli meg az anyaság teljességét:
Az a típusú nő vagyok, aki habzsolná a gyerekeket, de nagyon boldog vagyok, hogy van a Noé, és hogy vagyunk. És igen – ez életem legnagyobb sikere, hogy ezt meg lehetett teremteni!
A Később érkezem mostantól kéthetente mutatja majd be, hogy a szülővé válás útja mindenkinél más – van, akinek hosszabb, nehezebb, de mindig értékes és csodákkal teli. A YouTube-on elérhető podcast nemcsak a nehézségekről, hanem a kitartásról, a hitről és az újrakezdésről is szól.
Ez a csatorna azoknak szól, akik hisznek abban, hogy a csoda néha csak később érkezik. Mert a lélek nem siet
– mondja Tripolszky Anna.