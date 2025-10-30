Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
csillagjegy

Ezt üzeni a szuperhold a csillagjegyeknek!

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hold novemberben újra közelebb jön, mint. A szuperhold most a Bika jegyében világít, és bár ez gyönyörű látvány az égen, az asztrológusok szerint a földi életben némi érzelmi földrengést is okozhat. Lássuk, melyik jegy hogyan vészeli át ezt a ragyogó, de kissé túlfűtött időszakot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csillagjegyasztrológialátványszuperhold

A szuperhold a telihold extrovertált rokona – hangosabb, fényesebb, és hajlamos túlzásba esni. Ennek a különleges égi jelenségnek az energiái most különösen felerősítik az érzelmeket – és a horoszkóp szerint minden csillagjegy más-más módon éli meg ezt az intenzív időszakot. Asztrológiai értelemben ez az időszak a lezárások, felismerések és „na most tényleg elengedem” típusú pillanatok ideje. A Bika jegyében ragyogó Hold most nem tűri a felszínességet – minden csillagjegyhez van egy üzenete, ami valahol mélyen ismerősen cseng.

Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The full moon sets behind Mount Eibal as pictured from Nablus in the occupied West Bank before sunrise early on October 7, 2025. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
Szuperhold
Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

A szuperhold spirituális üzenete: lassíts, mielőtt túl fényesen égsz ki

Mit üzen a szuperhold a csillagjegyeknek? Ahogy a Hold közelebb kerül a Földhöz, úgy kerülünk mi is közelebb önmagunkhoz. A szuperhold fénye most nemcsak az eget világítja be, hanem a lelkünk árnyékait is. Lássuk, melyik jegynek milyen spirituális tanítást tartogat ez a különleges égi pillanat.

Kos (március 21. – április 19.)

A Kos most is rohanna valahová, de a szuperhold inkább azt suttogja: „Állj meg, hősöm, és nézd meg, miért is futsz.” A pénzügyek, a stabilitás és az önértékelés kérdései kerülhetnek előtérbe. Ideje nemcsak győzni, hanem néha megpihenni is a célvonal előtt.

Bika (április 20. – május 20.)

A reflektorfény most szó szerint a Bika jegyére irányul. A Bika ilyenkor érzékenyebb a komfortzónájára, mint egy macska az új kanapéra. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy megváljon néhány régi beidegződéstől – még ha az a kedvenc plédet is jelenti.

Ikrek (május 21. – június 20.)

A Hold most olyan titkokat hozhat felszínre, amelyeket még az Ikrek sem tudott magáról. Kíváncsiság, kommunikáció, pletyka – minden fokozódhat. Vigyázz, mit mondasz, mert amit most elhintesz, az másnapra mém lesz.

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák ilyenkor vagy sír, vagy főz, esetleg mindkettőt egyszerre. A család, az otthon és a meghittség most szent terület. Ha valaki keres, valószínűleg a gyertyafényes vacsorák és az érzelmi hullámok között talál rád.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A szuperhold fénye most különösen jól áll neked – de ne feledd, nem minden reflektorfény hízelgő. A karrier és az elismerés témái kerülhetnek előtérbe, de vigyázz, ne égj ki, miközben a Holdat próbálod túlfényelni.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A Szűz most egyszerre akarja rendbe tenni az életét és a konyhapolcot. A szuperhold segíthet abban, hogy végre abbahagyd a részletekben való elveszést, és meglásd a nagyobb képet – például azt, hogy a világ nem dől össze, ha a párnahuzat nem szimmetrikus.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg most valószínűleg megpróbál mindenkit kibékíteni, miközben maga sem tudja, mit akar. A szuperhold ráirányítja a fényt a kapcsolatokra – és lehet, hogy kiderül: nem minden egyensúly valódi harmónia.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpió most különösen mélyre merülhet – lelkileg, érzelmileg, sőt, akár az exei közösségi oldalán is. A szenvedély felerősödik, de vigyázz: amit most elengedsz, az tényleg eltűnhet. Cserébe valami sokkal őszintébb veheti át a helyét.

Nyilas (november 22. – december 21.)

A kalandvágyad most is tombol, de a Bika szuperhold inkább a „lassíts és élvezd a pillanatot” üzemmódra kapcsol. Ideje átgondolni, hogy nem kell minden új horizont után azonnal sprintelni – néha a nyugalom is egzotikus.

Bak (december 22. – január 19.)

A Bak most rendet tesz – a pénzügyeiben, a terveiben, meg úgy általában a világban. A szuperhold segít felismerni, hogy a kontroll nem minden, és néha a legnagyobb erő abban rejlik, ha hagyod, hogy valami más is működjön helyetted.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A Vízöntő ilyenkor hajlamos forradalmat hirdetni – akár a hűtőszekrény rendszerezése ellen is. A szuperhold most arra biztat, hogy ne csak újíts, hanem építs is. Az ötleteid zseniálisak, csak ezúttal ne felejtsd el le is írni őket.

Halak (február 19. – március 20.)

A Halak most teljesen elmerül az álmaiban – szó szerint is. A szuperhold megerősíti az intuíciódat, de arra is figyelmeztet: a romantika szép, csak ne ússz el benne végleg. Most az álmodozás mellett a valóság is megérdemel egy kis figyelmet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!