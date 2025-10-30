Ezt üzeni a szuperhold a csillagjegyeknek!

A szuperhold a telihold extrovertált rokona – hangosabb, fényesebb, és hajlamos túlzásba esni. Ennek a különleges égi jelenségnek az energiái most különösen felerősítik az érzelmeket – és a horoszkóp szerint minden csillagjegy más-más módon éli meg ezt az intenzív időszakot. Asztrológiai értelemben ez az időszak a lezárások, felismerések és „na most tényleg elengedem” típusú pillanatok ideje. A Bika jegyében ragyogó Hold most nem tűri a felszínességet – minden csillagjegyhez van egy üzenete, ami valahol mélyen ismerősen cseng.

Szuperhold

Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

A szuperhold spirituális üzenete: lassíts, mielőtt túl fényesen égsz ki

Mit üzen a szuperhold a csillagjegyeknek? Ahogy a Hold közelebb kerül a Földhöz, úgy kerülünk mi is közelebb önmagunkhoz. A szuperhold fénye most nemcsak az eget világítja be, hanem a lelkünk árnyékait is. Lássuk, melyik jegynek milyen spirituális tanítást tartogat ez a különleges égi pillanat.

Kos (március 21. – április 19.)

A Kos most is rohanna valahová, de a szuperhold inkább azt suttogja: „Állj meg, hősöm, és nézd meg, miért is futsz.” A pénzügyek, a stabilitás és az önértékelés kérdései kerülhetnek előtérbe. Ideje nemcsak győzni, hanem néha megpihenni is a célvonal előtt.

Bika (április 20. – május 20.)

A reflektorfény most szó szerint a Bika jegyére irányul. A Bika ilyenkor érzékenyebb a komfortzónájára, mint egy macska az új kanapéra. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy megváljon néhány régi beidegződéstől – még ha az a kedvenc plédet is jelenti.

Ikrek (május 21. – június 20.)

A Hold most olyan titkokat hozhat felszínre, amelyeket még az Ikrek sem tudott magáról. Kíváncsiság, kommunikáció, pletyka – minden fokozódhat. Vigyázz, mit mondasz, mert amit most elhintesz, az másnapra mém lesz.

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák ilyenkor vagy sír, vagy főz, esetleg mindkettőt egyszerre. A család, az otthon és a meghittség most szent terület. Ha valaki keres, valószínűleg a gyertyafényes vacsorák és az érzelmi hullámok között talál rád.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A szuperhold fénye most különösen jól áll neked – de ne feledd, nem minden reflektorfény hízelgő. A karrier és az elismerés témái kerülhetnek előtérbe, de vigyázz, ne égj ki, miközben a Holdat próbálod túlfényelni.