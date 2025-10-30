Ezt üzeni a szuperhold a csillagjegyeknek!

A szuperhold a telihold extrovertált rokona – hangosabb, fényesebb, és hajlamos túlzásba esni. Ennek a különleges égi jelenségnek az energiái most különösen felerősítik az érzelmeket – és a horoszkóp szerint minden csillagjegy más-más módon éli meg ezt az intenzív időszakot. Asztrológiai értelemben ez az időszak a lezárások, felismerések és „na most tényleg elengedem” típusú pillanatok ideje. A Bika jegyében ragyogó Hold most nem tűri a felszínességet – minden csillagjegyhez van egy üzenete, ami valahol mélyen ismerősen cseng.
A szuperhold spirituális üzenete: lassíts, mielőtt túl fényesen égsz ki
Mit üzen a szuperhold a csillagjegyeknek? Ahogy a Hold közelebb kerül a Földhöz, úgy kerülünk mi is közelebb önmagunkhoz. A szuperhold fénye most nemcsak az eget világítja be, hanem a lelkünk árnyékait is. Lássuk, melyik jegynek milyen spirituális tanítást tartogat ez a különleges égi pillanat.
Kos (március 21. – április 19.)
A Kos most is rohanna valahová, de a szuperhold inkább azt suttogja: „Állj meg, hősöm, és nézd meg, miért is futsz.” A pénzügyek, a stabilitás és az önértékelés kérdései kerülhetnek előtérbe. Ideje nemcsak győzni, hanem néha megpihenni is a célvonal előtt.
Bika (április 20. – május 20.)
A reflektorfény most szó szerint a Bika jegyére irányul. A Bika ilyenkor érzékenyebb a komfortzónájára, mint egy macska az új kanapéra. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy megváljon néhány régi beidegződéstől – még ha az a kedvenc plédet is jelenti.
Ikrek (május 21. – június 20.)
A Hold most olyan titkokat hozhat felszínre, amelyeket még az Ikrek sem tudott magáról. Kíváncsiság, kommunikáció, pletyka – minden fokozódhat. Vigyázz, mit mondasz, mert amit most elhintesz, az másnapra mém lesz.
Rák (június 21. – július 22.)
A Rák ilyenkor vagy sír, vagy főz, esetleg mindkettőt egyszerre. A család, az otthon és a meghittség most szent terület. Ha valaki keres, valószínűleg a gyertyafényes vacsorák és az érzelmi hullámok között talál rád.
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
A szuperhold fénye most különösen jól áll neked – de ne feledd, nem minden reflektorfény hízelgő. A karrier és az elismerés témái kerülhetnek előtérbe, de vigyázz, ne égj ki, miközben a Holdat próbálod túlfényelni.
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
A Szűz most egyszerre akarja rendbe tenni az életét és a konyhapolcot. A szuperhold segíthet abban, hogy végre abbahagyd a részletekben való elveszést, és meglásd a nagyobb képet – például azt, hogy a világ nem dől össze, ha a párnahuzat nem szimmetrikus.
Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
A Mérleg most valószínűleg megpróbál mindenkit kibékíteni, miközben maga sem tudja, mit akar. A szuperhold ráirányítja a fényt a kapcsolatokra – és lehet, hogy kiderül: nem minden egyensúly valódi harmónia.
Skorpió (október 23. – november 21.)
A Skorpió most különösen mélyre merülhet – lelkileg, érzelmileg, sőt, akár az exei közösségi oldalán is. A szenvedély felerősödik, de vigyázz: amit most elengedsz, az tényleg eltűnhet. Cserébe valami sokkal őszintébb veheti át a helyét.
Nyilas (november 22. – december 21.)
A kalandvágyad most is tombol, de a Bika szuperhold inkább a „lassíts és élvezd a pillanatot” üzemmódra kapcsol. Ideje átgondolni, hogy nem kell minden új horizont után azonnal sprintelni – néha a nyugalom is egzotikus.
Bak (december 22. – január 19.)
A Bak most rendet tesz – a pénzügyeiben, a terveiben, meg úgy általában a világban. A szuperhold segít felismerni, hogy a kontroll nem minden, és néha a legnagyobb erő abban rejlik, ha hagyod, hogy valami más is működjön helyetted.
Vízöntő (január 20. – február 18.)
A Vízöntő ilyenkor hajlamos forradalmat hirdetni – akár a hűtőszekrény rendszerezése ellen is. A szuperhold most arra biztat, hogy ne csak újíts, hanem építs is. Az ötleteid zseniálisak, csak ezúttal ne felejtsd el le is írni őket.
Halak (február 19. – március 20.)
A Halak most teljesen elmerül az álmaiban – szó szerint is. A szuperhold megerősíti az intuíciódat, de arra is figyelmeztet: a romantika szép, csak ne ússz el benne végleg. Most az álmodozás mellett a valóság is megérdemel egy kis figyelmet.