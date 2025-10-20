Új TAJ-kártyás csalás terjed, így verik át az embereket

A NEAK nevével visszaélő csaló SMS-re a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) hívta fel a figyelmet a honlapján, illetve a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság is figyelmeztetett Facebook-oldalán. Egy olyan szöveges üzenetről van szó, amely látszólag a TAJ-kártya megerősítését sürgeti, de valójában káros hivatkozást rejt - számolt be a nool.

TAJ-kártya frissítésnek álcázva próbálják meg ellopni a személyes adatainkat a csalók – Fotó: Shutterstock

Az üzenetben egy link szerepel, amire ha valaki rákattint, egy hamis, a NEAK oldalát szinte tökéletesen utánozva megjelenő weboldalra jut, amely TAJ-kártya frissítésre sürget. A címsorban látható gyanús domain (pl. nekas-hu[.]oeios[.]com) azonban árulkodó.

A TAJ-kártya frissítésre díjat is elkérnek, eszébe ne jusson kiadni a bankkártya-adatait

A „Folytatás a frissítéssel” gombra kattintva egy űrlap kéri a személyes adatokat (név, cím, e-mail, telefonszám, TAJ-szám), amelyeket az adathalászok később személyazonosság-lopásra használhatnak. Ezután egy 1,80 eurós „fizetési díj” megadásával bankkártya-adatokat (kártyaszám, lejárat, CVC/CVV) kérnek, hogy megszerezzék azokat. Egy imitált mobilverifikáció során a megadott kód után "Érvénytelen verifikációs kód" hibaüzenet jelenik meg, hogy elaltassa a gyanút, miközben a csalók már nagyobb tranzakciót indítanak.

A NEAK hangsúlyozza: nem küld SMS-t vagy e-mailt TAJ-kártya ügyekben, csak postai úton vagy a magyarorszag.hu-n keresztül értesít. Az NBSZ NKI javasolja: senki ne kattintson gyanús linkekre, ellenőrizze a weboldal címét (hivatalos: neak.gov.hu), és ne adjon meg adatokat. Érdemes tisztában lennei azzal, hogy a hivatalos szervek nem kérnek bankkártya-adatokat SMS-linken keresztül. Akit mégis megtalálnak ezzel az adathalász üzenettel, törölje azt, és jelentse a csalást.

Mindössze két napja írtunk arról az Origón, hogy a Magyar Villamos Művek (MVM) csoport nevében is próbálják az ügyfeleket csalók megvezetni, úgyhogy nem árt résen lenni.