Megszűnik a rózsaszín TB-kiskönyv, minden tudnivaló egy helyen

Január 1-től megszűnik a klasszikus TB-kiskönyv, és helyette úgynevezett e-TB-kiskönyv kerül bevezetésre. Az e-TB-kiskönyv a biztosított személyazonosító adatai és TAJ-száma mellett tartalmazza az egyes jogviszonyai vonatkozásában a foglalkoztatójának nevét, jogviszonyainak időtartamát, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz tekintetében pedig az egyes ellátások jogcímét, folyósításának időtartamát, számolt be a teol.hu a Világgazdaságra hivatkozva.

Ez a rózsaszín TB-kiskönyv szűnik meg jövő januártól - Fotó: Illusztráció

A TB-kiskönyv megszűntetését már a Magyar Közlöny is tartalmazza

A Magyar Közlönyben már olvasható az a rendelet, melynek értelmében megszűnik a TB-kiskönyv, tehát egészen biztos, hogy a papíralapú igazolvány búcsúzik. Az új rendszer kialakításának elindítására a kormány közel 290 millió forint egyszeri forrást biztosít.

Ebből 198 millió forintot az egészségbiztosítási költségvetési szervek, 90 milliót pedig a Magyar Államkincstár kap.

Továbbá az is kiderült, hogy az új rendszer fenntartására évente 41,75 millió forintot különítenek el.

Az elektronikus alapú lekérdező rendszernek köszönhetően sokkal kevesebb lesz a vállalkozások adminisztrációja, felgyorsul az ügyintézés, és pontosabbak lesznek az adatok. A megszüntetés mellett szól, hogy a TB-kiskönyv nem mindig volt teljes tartalmú. Egyes jogviszonyok (mint az egyéni vállalkozói, vagy a társas vállalkozói) nem szerepelnek benne. Voltak esetek, amikor az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai sem kerültek bele.

