Téged mennyire szerettek?

Mindenki visz magával valamit otthonról a felnőtt életbe: tárgyakat, érzelmeket, hiányokat, traumákat. Milyen hiányérzetet okoz, ha nincsenek meg az ideális gyerekkorhoz szükséges feltételek? Ökölvívó világbajnok, villanyszerelő-gyerekjogi tapasztalati szakértő, szociális munkás. Mindhármuk múltjában két közös elem van: állami gondoskodásban nőttek fel és sikeresen talpra álltak. A mesterséges intelligencia segítségével gyerekkori képeik most átváltoznak a vágyott, számukra elérhetetlen gyermekkorrá.

Fotó: SOS Gyermekfalvak

„Ha összekoszoltam az új ruhámat, előkerült a nadrágszíj. Emlékszem, ahogy állok a tükör előtt és nézem a nyakamon a szíj nyomát. Emlékszem, hogy a fehér ruhámra, amin a fotón vagyok, nagyon vigyáztam, nem mertem aznap megenni a tízóraimat” - meséli Zsiga Melinda kétszeres bronzérmes kick-box világbajnok, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel.

De nem csak az állami gondoskodásban élő fiatalok küzdenek nehézségekkel. Az ESPAD 15-16 éves fiatalok körében végzett legfrissebb felmérése szerint, a magyar fiatalok mentális jólléte az egyik legrosszabb Európában, nem sokkal követve a 2022 óta háborúban álló Ukrajnát. Ugyanezt támasztja alá az SOS legfrissebb felmérése, melyben közel 500 fő 18 és 25 év közötti fiatalt felnőttet kérdeztek a gyerekkorukról.

Fotó: SOS Gyermekfalvak

Majdnem minden második fiatal úgy érezte, nem fogadták el olyannak, amilyen. Harmaduk élt olyan személlyel egy háztartásban, akinek alkohol- vagy drogproblémái voltak, majdnem minden második pedig olyannal, aki valamilyen mentális betegséggel, depresszióval küzdött. Minden ötödik számolt be arról, hogy hosszabb időre otthon hagyták a szülei és félt. Minden második megkérdezett említett fizikai, vagy verbális családon belüli erőszakot, 40 százalékuk esetében a veszekedés ellenük is irányult. A fiatalok 12 %-a emlékszik rá, hogy előfordult, nem ünnepelték meg a születésnapját, minden harmadik pedig úgy érezte, senki sem szerette a családjában.

Fotó: SOS Gyermekfalvak

A felnőttkor csecsemőkorban kezdődik, életünk legkorábbi szakaszában szerzett élményeink nagy hatással vannak személyiségünk formálódására, a világhoz való viszonyunkra. Egy újszülött, megtanulja hogyan kell felállni, járni, és elsajátítja az első szavakat. Ugyanilyen természetességgel tanulja meg, hogyan lehet kapcsolódni másokhoz, milyen a szeretet. Amit az ember élete első éveiben tapasztal, azt fogadja el természetesnek. Ez lesz az „anyanyelve” a világgal való kapcsolatában.