Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony!

Az utóbbi években enyhébb teleket tapasztaltunk, és a fehér karácsony inkább vágyálommá vált. A legfrissebb meteorológiai adatok szerint viszont idén a tél hidegebb és csapadékosabb lehet, mint korábban — bár Laza Bori szerint ezeket a jóslatokat nem szabad készpénznek venni – írja a DUOL.

Laza Bori szerint idén a tél hidegebb és csapadékosabb lehet, de a hosszú távú előrejelzésekben nem érdemes vakon bízni. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A dunaújvárosi születésű, iváncsai meteorológus úgy véli, a hosszú távú modellek legfeljebb irányt mutathatnak.

„Nem hiszek a hosszú távú előrejelzésekben, öt-hét napra érdemes csak figyelni” – mondta.

Az El Niño és La Niña jelenségek valóban hatással vannak az időjárásra, de ezek európai hatásai sokkal kiszámíthatatlanabbak.

A tél köztes lesz — se nem kemény, se nem enyhe

Arra a kérdésre, hogy az őszi szárazság előrevetíti-e a téli csapadékszegénységet, a meteorológus egyértelműen válaszolt: „Nem feltétlenül érinti az őszi szárazság a téli csapadékmennyiséget.”

Szerinte az idei tél köztes lesz — vagyis nem várható extrém hideg, de meglepetéseket sem zárhatunk ki.

Egy hóval borított időszak azonban nemcsak a téli sportokat kedvelőknek kedvezne, hanem a mezőgazdaságnak is, hiszen évek óta nem volt tartós hótakaró Magyarországon.

Lesz-e végre fehér karácsony?

A karácsonyi időszakra egyelőre korai pontos előrejelzést adni, de a meteorológus nem zárja ki, hogy idén több hidegfront érkezik, mint az elmúlt években.

Ha szerencsénk van, a tél újra megmutathatja klasszikus, havas arcát — legalább néhány napra.

Eltűnhet egy évszak Magyarországról

Kutatók szerint elképzelhető, hogy teljesen eltűnik egy évszak Magyarországon. A tél már most is sokkal rövidebb, mint 40 éve, a tavasz és a nyár viszont meghosszabbodott.