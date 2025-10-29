Kiderült! Ekkor érkezik meg az igazi tél hozzánk!

Hírlevél

Rendkívüli

Bár a környező régiókban, országokban már havazás is előfordult, nálunk az ősz eddig inkább a melegebb arcát mutatja, így az első komolyabb hóra és tartós fagyokra még várnunk kell. Az idei év különösen enyhe téli időt ígér – legalábbis így látja a híres meteorológus, Németh Lajos.
meteorológusNémeth Lajosévszaktél

Nyakunkon a tél, bár az elmúlt hónapok az átlagosnál melegebbek voltak, és a csapadék is egyenetlenül oszlott el.

Japán, havazás, tél
Az igazi tél várhatóan csak jövőre jön hozzánk
Fotó: Kota Kiriyama / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Németh Lajos meteorológus szerint novemberben sem várhatók extrém fagyok vagy hóviharok. 

„Az idei év hőmérsékletét tekintve már január és február sem hozott klasszikus telet – a fagyok hiánya már korán jelét adta annak, hogy másféle év lesz mögöttünk. Nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni. A hólapátot nemhogy nem kell elővenni, de még gondolni sem nagyon kell rá… A leghidegebb időszak valószínűleg január közepétől februárig érkezhet” – nyilatkozta Németh Lajos a Kemmának.

Január közepén jöhet az igazi tél

A híres meteorológus úgy számol, bár lehet egy-két hidegebb nap, tartós fagyra nem kell számítani novemberben. A tél leginkább január közepétől februárig mutathatja meg igazi arcát, de a klasszikus, havas időszak egyre ritkább. Az agrárium számára ez kettős kihívás: a korai vegetáció és a késői fagyok komoly károkat okozhatnak. Összességében Németh Lajos szerint enyhe, párás, ködös télre készülhetünk, amelyben az első havazás valószínűleg csak az év végén vagy 2026 elején köszönt majd be.

Az Origo a közelmúltban arról írt, ha ez így megy tovább, hamarosan eltűnhet egy évszak Magyarországon.

 

