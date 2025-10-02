Ezt önnek is tudnia kell! Hatalmas leállás jön a Telekomnál

A Magyar Telekom közleménye szerint országszerte több települést, valamint számos budapesti kerületet érint majd a tervezett hálózatfejlesztés. Az internet-, a televízió- és a telefonszolgáltatások rövidebb-hosszabb ideig szünetelhetnek – írja a Telekom.

Telekom

Fotó: Unsplash

Október 2-án indulnak a munkák

A Telekom tájékoztatása alapján 2025. október 2-án, csütörtökön reggel 7 és 10 óra között várható rövidebb kimaradás Balmazújvárosban, valamint további több mint száz településen. A leállások hossza jellemzően néhány perces lesz (maximum 5–10 perc).

Érintett lesz többek között Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, Cegléd, Dombóvár, Dunaújváros, Eger, Keszthely, Sajószentpéter, Szarvasgede, valamint számos kisebb falu és község.

Budapesten is több városrészben előfordulhat szolgáltatáskiesés: a II., III., IV., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületek egyes részein.

Hosszabb kimaradás Vácon és Budapesten

Október 2-án 10 és 14 óra között Vác egyes részein akár 240 perces (4 órás) szünet is előfordulhat a szolgáltatásokban.

A korszerűsítés részeként október 2-án 23:01-től október 3. hajnal 5 óráig a II. kerület több részén szintén kimaradás várható, a tervezett üzemszünet legfeljebb 330 percig tarthat.

Október 3-án folytatódik

Október 3-án hajnalban további több tucat településen lehet számítani rövidebb (5 perces) szolgáltatás-kimaradásra. Az érintett települések között szerepel például Győr, Gödöllő, Érd, Szeged, Kaposvár, Hajdúszoboszló, Kazincbarcika, Kecskemét, Kalocsa, Komárom és számos kisebb község.

A leállások azonban itt nem érnek véget, október második hetében tovább folytatódnak.

Mit tegyenek az ügyfelek?

A Telekom kéri, hogy a tervezett időszakokon túl fennálló üzemszünet esetén az ügyfelek indítsák újra a digitális elosztót. Ha a hiba ezt követően is tapasztalható, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számot kell tárcsázni.