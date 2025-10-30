Mutatjuk! Temetői nyitvatartások Budapesten mindenszentek és halottak napján

A halottak napja és a mindenszentek idején a budapesti temetők különleges, meghosszabbított nyitvatartással és meghitt programokkal fogadják az emlékezőket.

Hosszabb ideig lesznek nyitva a temetők halottak napján és mindenszentekkor – a képen a salgótarjáni temető látható

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Temetői nyitvatartások Budapesten a megemlékezések idején

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója közölte, hogy 2025. október 30. és november 2. között a fővárosi fenntartású temetők – köztük az Új Köztemető, az Óbudai, a Farkasréti, a Csepeli, a Budafoki, a Kispesti, a Megyeri és a Pestszentlőrinci temető – minden nap 7:00 és 20:00 óra között látogathatók.

A látogatók így több időt tölthetnek el szeretteik sírjánál, gyertyát gyújthatnak, virágot helyezhetnek el, és békében emlékezhetnek a halottak napja idején. A hosszabbított temetői nyitvatartások célja, hogy mindenki számára elérhető és méltó megemlékezési lehetőséget biztosítsanak.

Mindenszentek Magyarországon 2000-ben - fél évszázad után - lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusoknak 2013-tól kötelező ünnep, azaz a hívőknek kötelező részt venniük a szentmisén.

Fotó: Készítette: Silar - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17203924 / Wikipédia

Mécsesgyújtás és egyházi megemlékezések mindenszentek napján

November 1-jén 16:00 órakor az Új köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben közös mécsesgyújtásra kerül sor, amely a IV. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás része.

A budapesti temetők több helyszínén egyházi megemlékezéseket is tartanak:

Óbudai temető: katolikus szentmise november 1–2-án, 10:00 órától a Feltámadt Üdvözítő Temetőkápolnában.

Csepeli temető: szentmise november 1–2-án, 16:00 órától a ravatalozó előtti téren.

Cinkotai temető: evangélikus megemlékezés 14:00-kor, római katolikus megemlékezés 15:00-kor.

Tamás utcai temető: katolikus megemlékezés november 1-jén, 15:00-kor.

Angeli úti urnatemető: ökumenikus megemlékezés november 1-jén, 15:00-kor.

Megyeri temető: katolikus szentmise november 1-jén, 17:00 órakor.

Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hosszabb ügyfélfogadás a temetők irodáiban

A megnövekedett látogatottság miatt a Budapesti Közművek október 27. és november 1. között 07:30–17:00 óráig tartja nyitva a köztemetők irodáit. Ebben az időszakban lehetőség van sírhely-megváltásra, sírgondozásra, sírjelző vásárlására és tájékoztatás kérésére is.

A Farkasréti temető irodájában október 31-én és november 1-jén részletfizetési megállapodás megkötésére, valamint a sírhelyek újraváltására is mód nyílik. A temetések megrendelése ugyanakkor a szokásos munkanapi nyitvatartás szerint zajlik – olvasható a Budapesti Közművek oldalán.