életmód

Testmozgás 60 év felett: Ez a 4 gyakorlat megváltoztathatja az életét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A fizikai aktivitás fontossága 60 év felett kiemelten hangsúlyos . A testmozgás nem csupán az izomerő, hanem az életminőség egyik legmeghatározóbb tényezője. A rendszeres, életkorhoz igazított edzés lassítja az öregedéssel járó izom- és csontvesztést, javítja az ízületek rugalmasságát, és megelőzi a mozgásszegény életmód negatív következményeit.
életmódegészség60 év fölötttestmozgás

Az adaptált mozgásprogramok célja nem a teljesítményhajszolás, hanem a biztonságos erősítés és az önállóság megőrzése. Az NIA kutatásai szerint a testmozgás hatásait biológiai, genetikai és életmódbeli tényezők egyaránt befolyásolják. A szakértők azt javasolják, hogy ízületi, szív- vagy vérnyomásproblémák esetén a program megkezdése előtt konzultáljunk orvossal vagy gyógytornásszal.

testmozgás, idősek, tánc
A testmozgás titkos hatásai 60 év felett
Fotó: Pexels

A rendszeres erőnléti edzés nemcsak fizikai előnyökkel jár: 

javítja az alvás minőségét, csökkenti a stresszt és a szorongást, növeli az önbizalmat,

 és sok idősebb ember számol be arról, hogy energikusabbnak és fiatalosabbnak érzi magát a gyakorlatok hatására.

Legjobb gyakorlatok 60 év felett – a testmozgás alapjai

  • Guggolás: Erősíti a comb- és farizmokat, javítja az egyensúlyt. Kezdők használhatnak széket a könnyebb kivitelezéshez.
  • Falnál végzett fekvőtámasz: Kíméletesen erősíti a karokat és a vállakat, lassú mozdulatokkal végzendő.
  • Lábujjhegyre emelkedés: Fejleszti a vádlit és a boka stabilitását, segít megelőzni az eleséseket.
  • Gumiszalagos evezés: Hatékonyan erősíti a hátat, a karokat és a vállakat, az ellenállás fokozatosan növelhető.

Hogyan növelhető az izomtömeg biztonságosan?

A testmozgás önmagában nem elég: a megfelelő fehérjebevitel elengedhetetlen az izomzat fenntartásához. Idősebb korban a napi 1,2–1,5 g/testtömegkilogramm fehérje ajánlott, például 

hal, tojás, sovány húsok vagy hüvelyesek formájában.

 Az erőnléti edzést heti 2–3 alkalommal érdemes végezni, a köztes napokon pihenéssel támogatva a regenerációt. A D-vitaminban, kalciumban és magnéziumban gazdag étrend, valamint a megfelelő folyadékpótlás is kulcsfontosságú. 

A cél nem a súlyemelés, hanem az, hogy minden nap egy kicsit erősebbek, mozgékonyabbak és energikusabbak legyünk, mint előző nap.

További testmozgással kapcsolatos cikkeket talál, az Origo.hu felületén.

 

