Testmozgás 60 év felett: Ez a 4 gyakorlat megváltoztathatja az életét

Az adaptált mozgásprogramok célja nem a teljesítményhajszolás, hanem a biztonságos erősítés és az önállóság megőrzése. Az NIA kutatásai szerint a testmozgás hatásait biológiai, genetikai és életmódbeli tényezők egyaránt befolyásolják. A szakértők azt javasolják, hogy ízületi, szív- vagy vérnyomásproblémák esetén a program megkezdése előtt konzultáljunk orvossal vagy gyógytornásszal.

A testmozgás titkos hatásai 60 év felett

Fotó: Pexels

A rendszeres erőnléti edzés nemcsak fizikai előnyökkel jár:

javítja az alvás minőségét, csökkenti a stresszt és a szorongást, növeli az önbizalmat,

és sok idősebb ember számol be arról, hogy energikusabbnak és fiatalosabbnak érzi magát a gyakorlatok hatására.

Legjobb gyakorlatok 60 év felett – a testmozgás alapjai

Guggolás: Erősíti a comb- és farizmokat, javítja az egyensúlyt. Kezdők használhatnak széket a könnyebb kivitelezéshez.

Falnál végzett fekvőtámasz: Kíméletesen erősíti a karokat és a vállakat, lassú mozdulatokkal végzendő.

Lábujjhegyre emelkedés: Fejleszti a vádlit és a boka stabilitását, segít megelőzni az eleséseket.

Gumiszalagos evezés: Hatékonyan erősíti a hátat, a karokat és a vállakat, az ellenállás fokozatosan növelhető.

Hogyan növelhető az izomtömeg biztonságosan?

A testmozgás önmagában nem elég: a megfelelő fehérjebevitel elengedhetetlen az izomzat fenntartásához. Idősebb korban a napi 1,2–1,5 g/testtömegkilogramm fehérje ajánlott, például

hal, tojás, sovány húsok vagy hüvelyesek formájában.

Az erőnléti edzést heti 2–3 alkalommal érdemes végezni, a köztes napokon pihenéssel támogatva a regenerációt. A D-vitaminban, kalciumban és magnéziumban gazdag étrend, valamint a megfelelő folyadékpótlás is kulcsfontosságú.

A cél nem a súlyemelés, hanem az, hogy minden nap egy kicsit erősebbek, mozgékonyabbak és energikusabbak legyünk, mint előző nap.

