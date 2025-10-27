Hihetetlen dolog derült ki a férfiakról és a nőkről

Az Egyesült Királyság egészségügyi szolgálata (NHS) ajánlása szerint a 16 és 64 év közötti nőknek és férfiaknak hetente legalább 150 perc közepes intenzitású, vagy 75 perc erőteljes testmozgást kellene végezniük, emellett heti két alkalommal izomerősítő gyakorlatokat – írja a The Guardian.

A nőkre jobb hatással van a rendszeres testmozgás

Fotó: Unsplash

Mindenkinek hasznos a testmozgás

A kínai Xiamen Egyetem kutatói, Dr. Jiajin Chen vezetésével, több tízezer középkorú brit önkéntes aktivitási adatait elemezték a UK Biobank program keretében. Az eredmények szerint a nők, akik teljesítették a heti 150 perc mozgást, 22%-kal kisebb eséllyel kaptak szívbetegséget nyolc éven belül, mint a kevésbé aktív társaik. A férfiaknál ez a kockázatcsökkenés 17% volt.

Még látványosabb volt a különbség, ha a kutatók növelték a mozgás mennyiségét. A nők 250 perc heti testmozgással 30%-kal csökkentették a szívbetegség kockázatát, ugyanekkora javuláshoz a férfiaknál 530 perc mozgás kellett.

A vizsgálat több mint 5 000 olyan férfit és nőt is követett, akiknek már volt szívbetegségük. A kutatók itt is meglepő eredményre jutottak: a rendszeresen mozgó nők halálozási kockázata háromszor alacsonyabb volt, mint az ugyanolyan aktív férfiaké. A tudósok szerint ennek a pontos oka még nem tisztázott, de valószínű, hogy a nemi hormonok, az izomszövet típusa és a cukorlebontás eltérő módja is közrejátszik.

Dr. Yan Wang, a tanulmány társszerzője hangsúlyozta: mindkét nem számára rendkívül fontos a rendszeres testmozgás, de a világon több nő, mint férfi nem éri el az ajánlott aktivitási szintet.

Reméljük, hogy ezek az eredmények arra ösztönzik a nőket, hogy többet mozogjanak, hiszen ezzel jelentősen csökkenthetik a szívbetegségek kockázatát

– mondta.

Dr. Emily Lau, a massachusettsi Általános Kórház szakértője elmondta, hogy ez a kutatás újabb bizonyítéka annak, hogy az egészségügyi irányelvek nem lehetnek egységesek a férfiakra és nőkre nézve.

Az egészség megőrzésében nemcsak a szívnek és az izmoknak, hanem az agynak is hasznos lehet a mozgás.