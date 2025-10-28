A tökfaragás hagyománya Magyarországon: régebbi, mint gondolná

A tökfaragás a magyarlakta területeken is nagyon régi hagyomány. Mindenszentek táján, másutt Luca napján vagy farsang idején ijesztgettek a kifaragott, világító tökökkel – írja a Délmagyar.

Egy ismer magyar mondás is kapcsolódik a tökfaragás történetéhez.

Fotó: Shutterstock

A magyar tökfaragás története és legendája

Mindenki ismeri a mondást: Fénylik, mint a Salamon töke. Nem kell félreérteni. A magyar hagyományok szerint a töklámpás története egészen Salamon király koráig nyúlik vissza. A visegrádi várban őrzött király tornyát éjjelente töklámpásokkal világították be, hogy szemmel tarthassák a rabot. A 20. század eleji falvakban a fiatalok előszeretettel készítettek ijesztő tököket, hogy tréfálják egymást. Ezeket

sok helyen tökvicsorinak nevezték,

és gyakran halottak napjára vagy mindenszentekre faragták. Néhány vidéken Luca-napra is készült faragott tök, amit gyertyával világítottak meg. Erdélyben a temetőkbe is vittek töklámpásokat, hogy a halottak lelkei hazataláljanak.

A tökfaragás hagyománya

A tökfaragás hagyományát a Brit szigetekről származtatják, ahol még fekete retket használtak erre a célra. Bevándorlók vitték be Észak-Amerikába ezt a hagyományt.

Időközben az amerikaiak a retket tökké változtatták, mert könnyebben elérhető volt és jobban lehetett faragni, majd a Halloween szimbóluma lett.

Ma már a tökfaragás nemcsak hiedelem, hanem közös családi program is, amely összeköti a múlt titkait a jelen ünnepi hangulatával.

A hagyomány szerint a töklámpást Halloween előtt faragják, hogy elriasszák a gonosz szellemeket. A gyertya fénye kiemeli az arcát, így lesz igazán ijesztő.

A faragott tök általában 5–6 napig marad friss, de ecetes vízzel átöblítve akár két hétig is eltartható.

Így hasznosítsuk újra a halloweeni tököt

Miután elmúlt a rettegés éjszakája, a legtöbben kidobják a faragott tököket, ahelyett hogy újrahasznosítanák azokat. Cikkünkben mutatunk három olyan módszert amivel könnyedén el lehet kerülni a tök pazarlást.

