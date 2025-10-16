Pisifantom tartja rettegésben a magyar város nyugdíjasait

Különösen ravasz módszerrel csalnak lépre gyanútlan nyugdíjasokat a tolvajok Székesfehérváron.

A rendőrök egyelőre nem találják a tolvajokat

Fotó: Shutterstock/Beol.hu

Az elkövetett betöréssorozat módszerét a rendőrség „WC-trükknek” nevezett el.

A bűnözők elsősorban idősebb, egyedül élő embereket céloznak meg, és különféle ürügyekkel próbálnak bejutni az otthonaikba. A módszer lényege, hogy a bűnbanda tagjai – két férfi és egy nő – eltérő indokokkal kopogtatnak be a lakásokba. Az egyik elkövető arra hivatkozik, hogy „pisilnie kell”, miközben a másik egy pohár vizet kér, majd a harmadik személy a lakásban tartózkodva értékeket, például pénzt és ékszereket tulajdonít el – írja a Feol.

Még keresik a tolvajokat

A pisifantom és társai szélsebesen dolgoznak. Az esetek gyors egymásutánban történtek: szerdán mindössze egy órán belül két bejelentés is érkezett a Fehérvárott. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, különösen a nyugdíjasokét, hogy fokozott óvatossággal járjanak el ilyen helyzetekben. Emellett tanácsolják, hogy gyanús személyek megjelenésekor azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, ne tartsanak otthon nagyobb készpénzösszeget. Az elkövetők azonosítása és felkutatása még tart, a rendőrség nyomoz.