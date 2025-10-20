Tomahawk rakéta helyett baltát kapott Zelenszkij

Az egész világot uralni akarja az ukrán elnök, mert a párhuzamos univerzumban, ahol az első ember ukránul beszélt és a dinoszauruszokat háziasította, ott ez a minimum. Ha valaki szembemegy ezzel, olyan elképesztő hisztit kap cserébe, hogy a sunyi fenyegetéseken már meg sem lepődik. Sőt, az egyre inkább sarokba szorult és saját népét vágóhídra küldő ukrán rezsim már nem riad vissza a fizikai megtorlástól sem. Zelenszkij Tomahawk rakétákat követelt az Egyesült Államoktól és bár a legutóbbi rendreutasítást követően erősen visszavett az arcából, ez nem tartott sokáig. A sok aljas provokáció, eszkalációs próbálkozások alaposan feldühítették azt a Donald Trumpot, aki nyilván nem akarja saját országa érdekből sem azt, hogy az oroszok túlságosan megerősödjenek.. Ám ezt az ukrán pojácát láthatóan megveti és ezt most ismét ki is mutatta.

Lefagyott a mosoly Zelenszkij arcáról, amikor megtudta, hogy Tomahawk rakétát nem kap, marad a balta.

Tomahawkokat, de rögtön!

Az üzlet még meg sem született, de Zelenszkij már arról fröcsögött, hogy hol, melyik orosz célpont ellen használja majd a rakétákat, hogyan bombázza szét Moszkvát, vagy akár Irkutszk-külsőt. Aztán koppant. Megint és nagyot. Mert a mitugrász ukrán diktátor megint túltolta a biciklit és megint akkora arca lett, hogy a nyelve már valóban Moszkváig ér. A világ ura ugyanis keményen lebőgött, hiszen amikor az Egyesült Államokba ért, nem hogy nem fogadta vörös szőnyeg, ahogy elvárja és nem hajbókolt előtte Donald Trump, ahogy álmaiban látja, hanem konkrétan senki se várta a reptér személyzetén kívül, akik egyedül fogadták. Trump ráadásul megváratta, hiszen Andra Boccelli koncertjét hallgatta az Ovális Irodában. Majd két és fél óra alatt elintézte a magyarok nagy fenyegetőjét, akit aztán úgy kivágtak a Fehér Házból, mint macskát sz@rni. Ezzel véget is ért a nagy móka, hiszen Zelenszkij egy a kerítésen kívül, egy magányos fa alatt jelentette be, hogy nem kapja meg az áhított Tomahawk rakétákat. Ám az indiánok régi híres fegyvere, a tomahawk még szóba kerülhet. De ahhoz, hogy legalább azt megkapja, alaposan vissza kell venni az arcából. Tudjuk, most bosszút esküszik, így mi, magyarok megint figyelhetünk, hiszen Zelenszkijék általában a nagy kudarcokat szeretik leverni másokon. Ilyen kudarcokból pedig egyre több akad.