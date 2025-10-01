Üzentek Tony Curtis lányai, óriási meglepetés Mátészalkán – videó

Tony Curtis lányai, Alexandra, Jamie Lee és Allegra köszönetüket fejezték ki a szervezőknek, és rendkívül boldogok, hogy létrejött az esemény.

Tony Curtis lányai közül a szintén színészként sikeres Jamie Lee a legismertebb – Fotó: Youtube/képernyőkép

Tony Curtis lányai büszkék a gyökereikre

Elsőként Alexandra Curtis beszélt a videó nézőihez.

Magyarországnak gazdag a története a művészetek szempontjából, szóval az, hogy Mátészalkán tartják ezt az eseményt, egy csodálatos tisztelgés ezen gyökerek előtt. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki beküldte a filmjét, és természetesen az összes győztesnek is – mondta Alexandra Curtis.

Jamie Lee Curtis azzal kezdte, hogy mennyire büszke az édesapjára.

Olyan boldog lenne, ha tudná, hogy filmfesztivált hoztak létre az emlékére, ami az ő színészként végzett művészete előtt tiszteleg. A lányaként, a családja nevében mondhatom, büszkék vagyunk arra, hogy ezt megteremtették. Mi mind büszke magyarok vagyunk – nyilatkozta a kétszeres Golden Globe-díjas színésznő.

Allegra Curtis sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehetett ott Mátészalkán.

Ugyanakkor boldog vagyok, hogy tisztelegnek az én nagyszerű édesapám emléke előtt, aki egy büszke magyar, és egy büszke magyar zsidó volt. Egy elképesztően tehetséges színész, festő és egy nagyszerű apa. Rengeteg jó emlékem van róla,. Remélem, hogy jövőre ott lehetek a fesztiválon. Nagyon mélyen érint, hogy így fenntartják édesapám örökségét – mondta Allegra.

