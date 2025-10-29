Hírlevél

traffipax

Vigyázat! Új traffipaxokat szereltek fel a városban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Esztergom utcáin mostantól több helyen is rögzítik a gyorshajtókat. Az új traffipax telepítésekkel a város célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése.
traffipax

Esztergom belvárosában és a főbb közlekedési útvonalakon új traffipaxok kerültek ki. A sebességmérés célja nem a pénzbírság növelése, hanem a közlekedésbiztonság javítása. A városvezetés szerint a sebességmérő kamerák már önmagukban is visszatartó hatásúak a gyorshajtókkal szemben.

traffipax A telepített traffipaxok jelentősen csökkentik a gyorshajtók számátFotó: police.hu
Új traffipaxok kerültek ki az utakra Esztergomban
Fotó: Police.hu

Hol vannak traffipaxok Esztergomban?

A fix sebességmérő kamerák több frekventált helyszínen is működnek:

  1. Lőrinc utca
  2. Kossuth Lajos utca – Sissay köz kereszteződés
  3. 11-es főút (Táti út, Csenkei híd)
  4. Dobozi Mihály út

A teljes lista megtekinthető a Kemma oldalán.

Az új traffipax helyszínek Esztergomban a lakossági javaslatok alapján kerültek kijelölésre, miután a város több pontján veszélyes gyorshajtásokat rögzítettek.

