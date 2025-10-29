Vigyázat! Új traffipaxokat szereltek fel a városban

Esztergom belvárosában és a főbb közlekedési útvonalakon új traffipaxok kerültek ki. A sebességmérés célja nem a pénzbírság növelése, hanem a közlekedésbiztonság javítása. A városvezetés szerint a sebességmérő kamerák már önmagukban is visszatartó hatásúak a gyorshajtókkal szemben.

Új traffipaxok kerültek ki az utakra Esztergomban

Fotó: Police.hu

Hol vannak traffipaxok Esztergomban?

A fix sebességmérő kamerák több frekventált helyszínen is működnek:

Lőrinc utca Kossuth Lajos utca – Sissay köz kereszteződés 11-es főút (Táti út, Csenkei híd) Dobozi Mihály út

A teljes lista megtekinthető a Kemma oldalán.

Az új traffipax helyszínek Esztergomban a lakossági javaslatok alapján kerültek kijelölésre, miután a város több pontján veszélyes gyorshajtásokat rögzítettek.

