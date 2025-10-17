A béke fővárosa: Trump és Putyin Magyarországon írhatják át a világpolitika térképét

Donald Trump bejelentette, hogy a Trump Putyin találkozó Magyarországon kerülhet megrendezésre, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A bejelentést az Egyesült Államok részéről Trump Magyarország iránti elköteleződése és diplomáciai szándékai követik — Marco Rubio külügyminiszter vezetésével újabb tárgyalások várhatók - írja a BBC News.

Budapest lehet a béke fővárosa: Trump és Putyin tárgyalhat Magyarországon a háború lezárásáról

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A bejelentés igazolására Trump közleményében azt írta: a két ország „magas szintű tanácsadói” a jövő héten találkoznak, majd ő maga Budapesten,

Magyarországon vetne véget a háborúnak, ha lehetséges.

A telefonbeszélgetés előestéjén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Washingtonban tárgyal Trump elnökkel, aki várhatóan Tomahawk rakéták szállításáról is dönthet.

Közvetlen béketárgyalás Trump-Putyin között Magyarországon?

A Trump Putyin béketárgyalás célja a fegyverszünet kialakítása és a háborús konfliktus szisztematikus csökkentése lehet.

Ez már nem első alkalom, hogy a két vezető diplomáciai kapcsolata új szakaszba lép: de a Trump Putyin Magyarországon történő találkozó új erőt adhat az EU-USA-Orosz viszonyrendszernek.

Orbán Viktor diplomáciai manőverei is kulcsszerepet játszhatnak: a terveket támogatva Magyarország stratégiai közvetítő szerepe felértékelődhet. Ezzel együtt azonban sok kritikus azt kérdi, vajon Budapest mennyire képes biztosítani semlegességét egy ilyen nemzetközi konfliktus közepén.

Miért pont Magyarország lehet a találkozó helyszíne?

Földrajzi és politikai helyzet: Magyarország a térségben elhelyezkedve ideális “híd” lehet Kelet és Nyugat között , és eddig is szoros diplomáciai kapcsolatokkal bírt mind az EU, mind Oroszország felé.

Diplomáciai nyitottság: Orbán Viktor már korábban is jelezte, hogy Magyarország kész helyszínként részt venne nemzetközi békefolyamatokban.

Semleges terep szükségessége: A felek egy semleges, külső helyszínt keresnek, amely eleve nem támogatja egyik fél érdekcsoportját sem – és ebben Magyarország komoly jelölt lehet.

Trump Putyin találkozó Magyarországon, amibe Orbán Viktor is szerepet kaphat

A Trump Putyin találkozó Magyarországon új fejezetet nyithat az orosz–ukrán háború diplomáciai megoldásában. Bár a pontos dátum és a találkozó részletei még nem ismertek, a felek szándéka egyértelmű: Budapest ismét a nemzetközi diplomácia központjává válhat. Orbán Viktor szerepe és Magyarország közvetítői státusza kiemelten fontos lehet a sikeres tárgyalásokhoz. Minden jel arra mutat, hogy a budapesti békecsúcs nem csupán egy politikai esemény lesz, hanem a régió békéjére irányuló komoly lépés a nemzetközi közösség számára.