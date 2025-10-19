Elképesztő őszi túraútvonalak a Balatonnál – rejtett kincsek, amiket látni kell!

Ahogy a nyári zsivaj elül, a Balaton környéke újra életre kel. Ez egy remek idő egy kis kikapcsolódásra, felfrissülésre és túrázásra!

Egy családi túrázás a Balaton környékén mindenkinek feldobja az életét (ilusztráció)

Fotó: SeventyFour / Shutterstock

Túrázás a Balaton környékén – őszi kalandok és rejtett látnivalók

A Balaton-felvidék lankás dombjai, forrásai és romjai ilyenkor a természetjárók kedvenc célpontjai. A kirándulás során Veszprémtől a Keszthelyi-hegységig felfedezhetjük a magyar táj nyugalmát és rejtett kincseit.

Király-kút – a Balaton-felvidék keleti gyöngyszeme

A Lovas és Felsőörs között elterülő vadregényes völgyön át vezet az út a kristálytiszta vizű Király-kúthoz. A forrás környékén csend és harmónia uralkodik, a fák között legelésző lovak látványa pedig igazi békét áraszt. A hely tökéletes választás egy családi piknikhez vagy egy rövid, könnyed kiránduláshoz.

Dörgicse – a Kű-völgy misztikus szurdoka

A templomromoktól indulva a túrázók egy különleges mészkő szurdokba ereszkedhetnek le. A Kű-völgy árnyas fái és meredek sziklafalai különleges, szinte mesevilági hangulatot teremtenek. Ez a Balaton-felvidéki túra nemcsak a természet szépsége miatt különleges, hanem mert ritka békét és csendet kínál az ide látogatóknak.

Pécsely – Zádor-vár panorámája

A Pécsely fölé magasodó Zádor-vár romjaihoz vezető út kellemes séta, amelynek végén egy rövid, meredek kapaszkodó vár. A kilátás azonban minden lépést megér: a Balaton-felvidék dombjai és a Tihanyi-félsziget látványa olyan, mintha egy provanszi tájképre néznénk rá.

