tűzifa

Kevesebb fa, mégis több meleg – így érdemes fűteni

Sokan panaszkodnak, hogy a tűzifa túl gyorsan elég, pedig néhány apró változtatással sokkal tovább tarthat a meleg. A helyes tűzgyújtás technikája és a tűzifa elrendezése nemcsak takarékosabb, hanem környezetkímélőbb fűtést is biztosít.
tűzifatüzelésMagyarország

A fatüzelés évszázadok óta bevált, természetes és gazdaságos fűtési mód, de csak akkor hatékony, ha jól bánunk a tűzifával. A túl gyors égés oka sokszor a helytelen tűzrakás: ha túl sok levegő marad a tűzifahasábok között, a láng hevesen, de rövid ideig ég. Érdemes a rönköket szorosan egymás mellé tenni, így lassabban, de egyenletesebben adják le a hőt - számol be a Sonline.

tűzifa
A tűzifa rétegezése segíti a tisztább égést
Fotó: Unsplash

A tűzifa felülről gyújtása biztosítja a tartós meleget

A leghatékonyabb módszer a felülről gyújtás: a vastagabb hasábok kerüljenek alulra, föléjük a kisebb ágak, legfelül pedig a gyújtós. 

A láng fentről lefelé haladva fokozatosan égeti el az alatta lévő rétegeket, ami hosszabb égési időt és stabil hőmérsékletet eredményez.

Meiszterics László, a Meistro Lovastanya tulajdonosa szerint az égés intenzitását is érdemes szabályozni: ha a huzatot kissé visszafogjuk, a tűz nem ég olyan hevesen, viszont tovább tart a meleg. Egy jól beállított rendszer akár egész nap képes hőt leadni, különösen, ha cserépkályhát használunk. 

Ha figyelünk ezekre az apró részletekre, nemcsak kevesebb tűzifát fogyasztunk, de otthonunk is melegebb és komfortosabb marad a hideg téli napokon.

Fűtési szezon: ezek a szabályok a kéményre és a tüzelőanyagokra. Részletek az Origo oldalán.

 

