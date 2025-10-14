Megszűnik egy népszerű TV-csatorna Magyarországon!

Az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live egyaránt eltűnik a képernyőkről. A TV-csatorna megszűnése mögött gazdasági okok és megváltozott médiafogyasztási szokások állnak – írja a Világgazdaság.

A közkedvelt TV-csatorna végleg leáll Európában.

Egy korszak vége, egy új világ kezdete

A Paramount költségcsökkentést hajt végre, mivel idén egyesül a Skydance Mediával. A döntést az is befolyásolta, hogy a zenehallgatás ma már elsősorban online platformokon zajlik. A YouTube, a Spotify és az Apple Music teljesen átalakította az emberek zenehallgatási szokásait.

Az MTV 1987-ben kezdte meg európai sugárzását, és generációk nőttek fel műsorain.

A 2010-es évekre azonban a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált. Az MTV márka digitális formában és rangos zenei díjátadókon keresztül tovább él majd. Magyarországon továbbra is több hazai zenecsatorna marad elérhető, mint a Sláger TV, a Zenebutik és a Muzsika TV. A döntés szimbolikusan is jelzi, hogy a zene jövője immár végérvényesen az online térben van.

Így indult és vált legendássá az MTV

A Music Television 1981. augusztus 1-jén, 12.01-kor indította el adását a mára ikonikussá vált Apollo 11 kilövésével és az űrhajóssal, aki elhelyezi a csatorna zászlaját a holdon. A „Ladies and gentlemen, rock and roll” szlogen felcsendülése után a csatorna műsorvezetői (vagy ahogy akkor nevezték őket, video jockey) köszöntek be, majd elindult az első klip, ami stílusosan a Video Killed The Radio Star volt a Buggles-től. Az MTV éveken át meghatározó csatorna volt és generációk nőttek fel rajta.