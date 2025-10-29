Fontos bejelentés: hosszabb leállás jön – a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV is elérhetetlen lesz

Hírlevél

November első napján hosszabb technikai szünet várható az online ügyintézésben. Ügyfélkapu leállás lesz, amely több kormányzati rendszert is érint, köztük a KAÜ-n (Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás) keresztüli bejelentkezést és az időpontfoglalást. A karbantartás ideje alatt csak korlátozottan lehet ügyeket intézni, ezért érdemes előre tervezni.
leállásügyfélkapuidőpontfoglalás

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszerén keresztüli bejelentkezés november 1-jén nem lesz elérhető . Az ügyfélkapu leállás egyben azt is jelenti, hogy a DÁP alkalmazáson keresztüli ügyfél-azonosítás és az időpontfoglalási funkciók is korlátozottan működnek.

ügyfélkapu leállás
Bejelentkezési problémák várhatóak az ügyfélkapu leállás miatt
Fotó: Unsplash

Meddig tart az ügyfélkapu leállás?

Az ügyfélkapu leállás 2025. november 1-jén 21:00 órakor kezdődik, és várhatóan 16 órán át tart.

Az Ügyfélkapu+ és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetében átmeneti lassulásokra is számítani kell.

A Kormányablakokban továbbra is csak azoknak az ügyfeleknek intézik ügyeit, akik nevére az időpontfoglalás történt. A karbantartás célja a rendszer megbízhatóságának és biztonságának javítása.

 

