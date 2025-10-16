Emlékszik még a helyes újraélesztésre? Ezt mindenkinek tudnia kell!

A hirtelen szívhalál évente több ezer áldozatot követel Magyarországon. Becslések szerint az azonnal megkezdett mellkaskompresszióval és szükség esetén defibrillálással megduplázódhat, de akár megháromszorozódhat a túlélési arány, míg ha elmarad a mellkaskompresszió vagy a defibrillálás, akkor percenként akár 10 százalékkal is csökken a túlélés esélye. Ne féljünk elkezdeni az újraélesztést!

Az újraélesztés világnapja: erre mindenki képes! Fotó: pixelaway / Shutterstock

A vészhelyzet felismerése, a gyors segélyhívás és az azonnali elsősegélynyújtás életeket ment.

A legtöbb hirtelen szívleállás otthon vagy nyilvános helyen történik, nem kórházban, ezért kulcsfontosságú, hogy a laikusok is tudják, mit kell tenni.

Mit tudunk tenni?

Egy példán keresztül vezetjük le, mit tegyünk, ha vészhelyzet van, egyáltalán, hogyan ismerjük fel a bajt.

Vegyük példának a nehezített pályát, közterületen sétálunk. Egyszer csak egy előttünk sétáló ember elvágódik előttünk/vagy a földön fekve veszünk észre egy embert.

El is kezd pörögni az agyunk: odamenjünk hozzá? De hiszen sok más ember is van itt, látta a jelenetet, miért pont nekünk kéne odamenni? Egyébként is sietünk. Mi van, ha csak viccel az a valaki? Lehet, hogy hajléktalan, és ott akar aludni. Eltelt sok-sok másodperc, más sem ment oda, így egyre biztosabb, hogy csak viccel az illető. Lehet. De lehet, hogy nem.

Tegyük félre az előítéleteket, mi a legrosszabb, ami történhet? Az illető megmondja, hogy nincs semmi baja, és megyünk a dolgunkra. Sose feledjük, a csordaszellem működik, ha odamegyünk, segítünk, előbb-utóbb más is ott terem mellettünk, nem leszünk egyedül a bajban. Mielőtt odalépünk, arról győzödjünk meg, hogy nincs-e ránk nézve veszélyes tényező (pl. egy forgalmas autóúton fekszik az illető, ahol minket is elgázolhatnak).

Szólítsuk meg a földön fekvőt, nagyon óvatosan a vállát megérintve próbáljuk szóra bírni. Ha nem válaszol, nem reagál, már tárcsázzuk is a segélyhívót (112, 104).

Ha a földön fekvő személy nem válaszol fordítsuk a hátára (értelemszerűen, ha valaki például egy buszmegállóban ül a falra dőlve, nem bírjuk ébreszteni, ebben az esetben emeljük le, és fektessük a hátára). Most jön az első nehézség, nekünk kell ellenőrizni azt, hogy van-e légzése. A földön fekvő fejét egy kicsit emeljük hátra, majd fölé hajolva ellenőrizzük a légzést 10 másodpercig. Miközben a földön fekvő fölé hajolunk, a légzést kell hallanunk, az arcunkon érezni a levegő áramlását, miközben folyamatosan szuggeráljuk a mellkast, hogy látunk-e emelkedést. 10 másodperc alatt 2 teljes légvételt kell tapasztalnunk.