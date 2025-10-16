Emlékszik még a helyes újraélesztésre? Ezt mindenkinek tudnia kell!

A hirtelen szívhalál évente több ezer áldozatot követel Magyarországon. Becslések szerint az azonnal megkezdett mellkaskompresszióval és szükség esetén defibrillálással megduplázódhat, de akár megháromszorozódhat a túlélési arány, míg ha elmarad a mellkaskompresszió vagy a defibrillálás, akkor percenként akár 10 százalékkal is csökken a túlélés esélye. Ne féljünk elkezdeni az újraélesztést!
A vészhelyzet felismerése, a gyors segélyhívás és az azonnali elsősegélynyújtás életeket ment.
A legtöbb hirtelen szívleállás otthon vagy nyilvános helyen történik, nem kórházban, ezért kulcsfontosságú, hogy a laikusok is tudják, mit kell tenni.
Mit tudunk tenni?
Egy példán keresztül vezetjük le, mit tegyünk, ha vészhelyzet van, egyáltalán, hogyan ismerjük fel a bajt.
Vegyük példának a nehezített pályát, közterületen sétálunk. Egyszer csak egy előttünk sétáló ember elvágódik előttünk/vagy a földön fekve veszünk észre egy embert.
El is kezd pörögni az agyunk: odamenjünk hozzá? De hiszen sok más ember is van itt, látta a jelenetet, miért pont nekünk kéne odamenni? Egyébként is sietünk. Mi van, ha csak viccel az a valaki? Lehet, hogy hajléktalan, és ott akar aludni. Eltelt sok-sok másodperc, más sem ment oda, így egyre biztosabb, hogy csak viccel az illető. Lehet. De lehet, hogy nem.
Tegyük félre az előítéleteket, mi a legrosszabb, ami történhet? Az illető megmondja, hogy nincs semmi baja, és megyünk a dolgunkra. Sose feledjük, a csordaszellem működik, ha odamegyünk, segítünk, előbb-utóbb más is ott terem mellettünk, nem leszünk egyedül a bajban. Mielőtt odalépünk, arról győzödjünk meg, hogy nincs-e ránk nézve veszélyes tényező (pl. egy forgalmas autóúton fekszik az illető, ahol minket is elgázolhatnak).
Szólítsuk meg a földön fekvőt, nagyon óvatosan a vállát megérintve próbáljuk szóra bírni. Ha nem válaszol, nem reagál, már tárcsázzuk is a segélyhívót (112, 104).
Ha a földön fekvő személy nem válaszol fordítsuk a hátára (értelemszerűen, ha valaki például egy buszmegállóban ül a falra dőlve, nem bírjuk ébreszteni, ebben az esetben emeljük le, és fektessük a hátára). Most jön az első nehézség, nekünk kell ellenőrizni azt, hogy van-e légzése. A földön fekvő fejét egy kicsit emeljük hátra, majd fölé hajolva ellenőrizzük a légzést 10 másodpercig. Miközben a földön fekvő fölé hajolunk, a légzést kell hallanunk, az arcunkon érezni a levegő áramlását, miközben folyamatosan szuggeráljuk a mellkast, hogy látunk-e emelkedést. 10 másodperc alatt 2 teljes légvételt kell tapasztalnunk.
Ha ezen a ponton elönt minket a pánik, nem vagyunk biztosak benne, hogy jól számoltunk-e, jól ellenőriztük-e, nincsen semmi gond, már a vonalban van a diszpécser, aki pontról pontra átsegít a feladaton.
Ha a beteg lélegzik, akkor pozicionáljuk stabil oldalfekvésbe, és mellette maradva várjuk meg a mentőket. Időnként ellenőrizzük újra, hogy van-e még légzése.
Ne aggódjunk, itt sem maradunk egyedül, a mentők kiérkezéséig a diszpécser vonalban marad. Télen nagykabátban nehezebb megítélni a légzést, bátran húzzuk le a nagykabátot a földön fekvőről.
Egyáltalán nem tapasztaltunk légzést? Vagy hallottunk valami levegővétel félét, de nem tűnt túl meggyőzőnek? Ezen a ponton kell megkezdenünk a legfélelmetesebb részt, újraélesztést.
Az újraélesztés
Az újraélesztés a mellkaskompressziókból, a lélegeztetésből és a defibrillátor használatából áll.
Mire jó a mellkaskompresszió?
Nagyon leegyszerűsítve a szív munkáját végezzük el. Miután a szív leállt, nem pumpál vért, így az agy és a többi szerv nem jut oxigénhez. Amikor lenyomjuk a mellkast, azzal kiszorítjuk a vért a szívből, a teljes felengedéskor pedig visszaengedjük azt, megfelelő ütemben tehát a szív pumpafunkcióját helyettesítjük.
Technikai részletek: A mellékelt ábra alapján térdeljünk a földön fekvő mellé, kulcsoljuk össze a kezünket, és az alsó tenyerünk tövét helyezzük a mellkas közepére (a két mellbimbót képzeletben összekötő vonal közepére).
Nyújtott, feszes karral, egyenes háttal, vállból indítva végezzük a lenyomást, körülbelül 5-6 centiméter mélyen, percenként 100-120 mellkaskompressziót végezve, ez másodpercenként körülbelül 2 nyomás.
30 nyomás után következik a 2 befújás. A jelenlegi szabályok szerint szájból szájba fújunk (ez alól kivétel, ha a szájhoz valamilyen okból nem tudunk hozzáférni, akkor lehet orrba fújni). Nem kell a teli tüdőt átfújni, két normál légvételt fújjunk a fekvő szájába. Amennyiben úgy döntünk, hogy nem végezzük el a befújást, nem kötelező, ezt jogunkban áll kihagyni.
Rosszul számoltunk, ne adj isten elfelejtettünk számolni? Ne agyaljunk ezen, kárt nem okozunk azzal, ha nem pont 30-at nyomunk. Ha olyan a helyzet, hogy nem tudunk befújni, akkor a számolást hagyhatjuk is, folyamatosan végezzük a mellkaskompressziót, figyeljünk a mélységre és a sebességre is.
Ha állnak még körülöttünk segítők, váltogatni is lehet a nyomást végző embert 2 percenként.
Így cseréljünk
A földön fekvő egyik oldalán épp végzi valaki a mellkaskompressziókat. Ne erről az oldalról próbáljuk félrelökni a másikat, hanem térdeljünk le a földön fekvő másik oldalára, vegyük fel a kompresszió ütemét, és hangosan számolva (előzetesen meglehet beszélni hányadik ütemre) vegyük át a nyomást.
Nyilvános helyen elképzelhető, hogy van a közelben félautomata defibrillátor. Egy embert, aki nem végzi az újraélesztést, mihamarabb kérjük meg, hogy nézze meg mobilon, hol található, ha elérhető közelségben, akkor hozza ide.
Ideális helyzetben rövid időn belül a helyszínre érkezhet a félautomata defibrillátor is, használata egyszerű, a gép bekapcsolás után hangosan elmondja, mi a teendő.
Az újraélesztést egészen addig folytassuk, amíg a helyszínre nem ér a mentő. Mikor ér oda? Ha a sarkon befordul, nem számít, folytassuk a nyomást. Ha pakolják ki a mentőautóból a felszerelést, nem számít, folytassuk a nyomást. Egészen addig végezzük a mellkaskompressziót, amíg egy mentős oda nem lép mellénk, és át nem veszi az újraélesztést.
Tévhitek: ezért ne féljünk megkezdeni az újraélesztést
„Nem merem elkezdeni, nehogy kárt tegyek”. Nem tehet kárt az az ember a segítsége nélkül ugyanis sokkal valószínűbb, hogy nem éli túl, mintha azonnal cselekedne és megkezdené az újraélesztést.
Sokan félnek megkezdeni az újraélesztést, de vészhelyzetben nem szabad bizonytalankodni. Bízzunk magunkban, és a diszpécserben is, aki képzett szakember, minden felmerülő kérdésre válaszol, és egészen a mentők kiérkezéséig vonalban marad, és irányítja az újraélesztést. Ne felejtsük el, hogy a diszpécser nem lát, azokra az információkra támaszkodik, ami elhangzik, ha megfelelően tájékoztatjuk, mit tapasztalunk, látunk, hallunk, sokkal többet fog tudni segíteni.
Mentsünk életet gyorstalpaló röviden
Azt már tudjuk, hogy az időben megkezdett újraélesztés mennyit számít, gyors ellenőrző listánkon vésheti az emlékezetébe, mi a teendő:
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy biztonságos a környezet, és nekünk nem eshet bajunk
- Menjünk oda!
- Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjünk segítséget, ha úgy érezzük baj van, már ekkor tárcsázhatjuk a segélyhívót (112 vagy 104)
- Szólítsuk meg az illetőt!
- Ha nem reagál, fektessük le a hátára, vizsgáljunk légzést!
- Nincs légzése, vagy elégtelennek ítéljük meg? Kezdjük meg az újraélesztést!
- Újraélesztés: 5-6 cm mélyen, 100-120/perc, 30 mellkaskompresszió-2 befújás – 2 percenként embercsere (ha van rá lehetőség)
- Egy segítő keressen defibrillátort!
- A mentő kiérkezéséig folytassuk az újraélesztést!