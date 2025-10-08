Forradalmi áttörés a rák ellen: ez lehet a gyógyítás jövője

Az ultrahang évtizedek óta alapvető eszköze az orvostudománynak, de most egészen új területen hódít: a rák elleni küzdelemben. Egy amerikai kutató, Hsü Csen, véletlen felfedezése forradalmasíthatja a daganatos betegségek kezelését – számol be a BBC.

Az ultrahang új fegyver a rák ellen – műtét nélkül

Fotó: Tima Mirosnyicsenko / Pexels

Ultrahang a rák ellen

A hisztotripszia nevű eljárás lényege, hogy a nagy frekvenciájú hanghullámokat egy apró célpontra fókuszálják, ahol mikroszkopikus buborékokat hoznak létre. Ezek a buborékok kitágulnak, majd összeomlanak, miközben szó szerint széttörik a daganatszövetet. A test immunrendszere ezután természetes úton eltávolítja a maradványokat.

A módszer legnagyobb előnye, hogy nem invazív, vagyis nincs szükség műtétre, vágásra vagy altatásra, és a páciensek többsége még aznap hazamehet. A kezelések általában 1–3 órát vesznek igénybe, és egyetlen alkalom is elég lehet a daganat elpusztításához.

A technológia 2023-ban kapta meg az engedélyt az amerikai FDA-tól májdaganatok kezelésére, 2024-ben pedig az Egyesült Királyságban is elérhetővé vált az NHS kísérleti programjában.

A tudósok jelenleg azt vizsgálják, hogyan alkalmazható a hisztotripszia más daganatok, például vese- és hasnyálmirigyrák esetén is. Bár a módszer nem csodaszer, egyre több kutatás igazolja, hogy biztonságos, gyors és kíméletes alternatívát kínál a hagyományos kezelésekkel szemben.