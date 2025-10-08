Hírlevél

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

Forradalmi áttörés a rák ellen: ez lehet a gyógyítás jövője

Az ultrahang ma már nem csak a képalkotásban segíti az orvosokat. Az új technológiák révén az ultrahang a rákkezelésben is áttörést hozhat. A hisztotripszia nevű eljárás például hanghullámokkal pusztítja el a daganatokat – sebészkés nélkül, gyorsan és fájdalommentesen.
Az ultrahang évtizedek óta alapvető eszköze az orvostudománynak, de most egészen új területen hódít: a rák elleni küzdelemben. Egy amerikai kutató, Hsü Csen, véletlen felfedezése forradalmasíthatja a daganatos betegségek kezelését – számol be a BBC.

ultrahang
Az ultrahang új fegyver a rák ellen – műtét nélkül
Fotó: Tima Mirosnyicsenko / Pexels

Ultrahang a rák ellen

A hisztotripszia nevű eljárás lényege, hogy a nagy frekvenciájú hanghullámokat egy apró célpontra fókuszálják, ahol mikroszkopikus buborékokat hoznak létre. Ezek a buborékok kitágulnak, majd összeomlanak, miközben szó szerint széttörik a daganatszövetet. A test immunrendszere ezután természetes úton eltávolítja a maradványokat.

A módszer legnagyobb előnye, hogy nem invazív, vagyis nincs szükség műtétre, vágásra vagy altatásra, és a páciensek többsége még aznap hazamehet. A kezelések általában 1–3 órát vesznek igénybe, és egyetlen alkalom is elég lehet a daganat elpusztításához.

A technológia 2023-ban kapta meg az engedélyt az amerikai FDA-tól májdaganatok kezelésére, 2024-ben pedig az Egyesült Királyságban is elérhetővé vált az NHS kísérleti programjában.

De az ultrahangos terápia nem áll meg itt. A kutatók szerint az eljárás más kezelésekkel, például kemoterápiával, sugárkezeléssel vagy immunterápiával kombinálva még hatékonyabb lehet. Az ultrahang ugyanis képes fokozni a gyógyszerek felszívódását, megnyitni a vér-agy gátat, sőt, segíthet az immunrendszernek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket.

A tudósok jelenleg azt vizsgálják, hogyan alkalmazható a hisztotripszia más daganatok, például vese- és hasnyálmirigyrák esetén is. Bár a módszer nem csodaszer, egyre több kutatás igazolja, hogy biztonságos, gyors és kíméletes alternatívát kínál a hagyományos kezelésekkel szemben.

Mutatunk egy módszert, amivel kivédhető a leghalálosabb rákbetegség. Részletek az Origo oldalán.

 

 

