Két tűz közé kerültek a dohányosok az uniós szabályozási vita miatt

Szigorításra készül az Európai Unió: kiszivárgott dokumentumok szerint az ártalomcsökkentő alternatívákat – mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermék – a hagyományos cigarettával egyenértékűként kezelnék. Ezzel szemben tudományos konszenzus mutatkozik az ártalomcsökkentés fontossága mellett.
Az ellentmondás a COP11 konferencia előtt robbant ki, miközben egyre több szakértő és ország mutat be működő modelleket a dohányzás visszaszorítására – tiltás helyett reális alternatívák révén.
A kiszivárgott EU-tervezet tiltásokra, nem megoldásokra épít
Az Európai Unió közelgő javaslatai újabb fordulatot hozhatnak a dohánytermékek szabályozásában: a Clearing the Air által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Brüsszel egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú, égésmentes nikotintermékeket, mint például a nikotinpárnák vagy a hevített dohánytermékek. Az anyagból kiderül, hogy az EU a közelgő COP11 konferenciára készülve több tiltást, értékesítési korlátozást és környezetvédelmi szigort is előirányoz.
A szándék egyértelműen a fogyasztás csökkentése, ugyanakkor a módszert számos tudományos és szakmai szervezet is kritizálja. Szerintük a hagyományos cigaretta és az ártalomcsökkentő alternatívák azonos kezelése nemcsak a dohányosok választási lehetőségeit korlátozza, hanem visszalépést jelentene a közegészségügyi gondolkodásban is.
A dokumentum megjelenése különösen érzékeny időszakban történt, mivel november 17–22. között rendezik meg Genfben a Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) COP11 ülését, ahol a globális egészségpolitika alakítói dönthetnek az új irányokról.
A füstmentes modell eredményes – de az Unió figyelmen kívül hagyja
A tervezett szigorítások szembe mennek azokkal az eredményekkel, amelyeket egyes országok már elértek az ártalomcsökkentés útján. Svédország példája különösen éles ellentétben áll az uniós iránnyal: a skandináv országban a felnőtt lakosság kevesebb mint 5%-a cigarettázik, részben a snüssz és más kevésbé káros alternatívák elérhetőségének köszönhetően.
A COP11 előtti dokumentum alapján az EU egyértelműen a tiltáspárti megközelítést preferálja, holott néhány évvel korábban még a közösség tudományos tanácsadói is elismerték, hogy az égésmentes technológiák megfelelő szabályozással segíthetik az ártalomcsökkentést a felnőtt dohányosok körében.
A mostani javaslat azonban gyakorlatilag visszatér egy olyan megközelítéshez, amely minden nikotintartalmú terméket azonos veszélyességűként kezel – figyelmen kívül hagyva a tudományos és közegészségügyi különbségeket.
Visszhang a nemzetközi sajtóban: keresztes hadjárat vagy közegészségügyi reform?
A kiszivárgott uniós dokumentum éles visszhangot váltott ki nemzetközi szinten. A spanyol El Economista szerint Brüsszel a dohányellenes kereskedelmi helyek számának radikális csökkentésére, az állami támogatások megvonására és a hozzáférési korhatár emelésére készül. Az olasz Il Giornale a „keresztes hadjárat” kifejezést használta, kiemelve, hogy az új szabályozás akár százezer munkahelyet is veszélybe sodorhat Európában.
A lengyel WP Finanse a WHO és az EU lehetséges új szabályainak piaci hatásaira hívta fel a figyelmet: bizonyos terméktípusok kivonása alapjaiban változtathatja meg a dohányipar szerkezetét.
A tiltás nem mindig vezet sikerhez – figyelmeztetnek a szakértők
A kritikus hangok szerint az ártalomcsökkentés elvének elutasítása nemcsak szakmailag kifogásolható, hanem veszélyes is lehet. Több közegészségügyi szakértő már korábban is felhívta a figyelmet: ha az alacsonyabb kockázatú alternatívák elérhetetlenné válnak, a dohányosok visszatérnek a hagyományos cigarettához – ami hosszú távon növelheti a dohányzáshoz köthető megbetegedések számát.
A közelmúltban megrendezett 8. No Smoke Summit konferencián 200 szakértő vitatta meg az ártalomcsökkentés szerepét 51 országból. Az eseményen többen is hangsúlyozták: a megelőzés és a leszokás támogatása mellett az ártalomcsökkentésnek a közegészségügy hivatalos pillérévé kell válnia, különösen ott, ahol a leszokási arány alacsony vagy a dohányzás társadalmi szinten beágyazott.
Karl Fagerström, a nikotinfüggőség egyik legismertebb kutatója kiemelte: Svédországban nemcsak a cigarettázók aránya, hanem a dohányzáshoz köthető megbetegedések mutatói is a legalacsonyabbak az EU-ban. Ez nem véletlen, hanem következetes és tudományos alapú szabályozás eredménye.
Két tűz között – a tiltás és a tudomány árnyékában
A jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy az európai dohányzásellenes politika válaszúthoz érkezett. Az egyik út a tiltáson és tiltásokon alapuló ideológiai megközelítés, amely uniformizált módon kezel minden nikotintartalmú terméket. A másik irány a tudományos konszenzuson alapuló szabályozás, amely felismeri az alternatívák szerepét az ártalomcsökkentésben, és reális esélyt kínál a cigarettázás visszaszorítására.
A dohányosok ma valóban két tűz közé kerültek: az egyik oldalon az egészségük védelmét hirdető, de választási lehetőségeiket szűkítő politika, a másikon a tudományos közösség, amely a szabályozott alternatívákat eszköznek tekinti a leszokás felé vezető úton. A következő hónapok meghatározóak lehetnek abban, hogy melyik irány kerekedik felül – és hogy milyen jövő vár a dohányzás közegészségügyi megközelítésére Európában.