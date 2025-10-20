Két tűz közé kerültek a dohányosok az uniós szabályozási vita miatt

Szigorításra készül az Európai Unió: kiszivárgott dokumentumok szerint az ártalomcsökkentő alternatívákat – mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermék – a hagyományos cigarettával egyenértékűként kezelnék. Ezzel szemben tudományos konszenzus mutatkozik az ártalomcsökkentés fontossága mellett.

Az uniós tervek gyökeresen átalakíthatják a dohány- és nikotintermékek piacát, még a kevésbé kockázatos alternatívák is tiltás alá kerülhetnek.

Fotó: The Conversation

Az ellentmondás a COP11 konferencia előtt robbant ki, miközben egyre több szakértő és ország mutat be működő modelleket a dohányzás visszaszorítására – tiltás helyett reális alternatívák révén.

A kiszivárgott EU-tervezet tiltásokra, nem megoldásokra épít

Az Európai Unió közelgő javaslatai újabb fordulatot hozhatnak a dohánytermékek szabályozásában: a Clearing the Air által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Brüsszel egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú, égésmentes nikotintermékeket, mint például a nikotinpárnák vagy a hevített dohánytermékek. Az anyagból kiderül, hogy az EU a közelgő COP11 konferenciára készülve több tiltást, értékesítési korlátozást és környezetvédelmi szigort is előirányoz.

A szándék egyértelműen a fogyasztás csökkentése, ugyanakkor a módszert számos tudományos és szakmai szervezet is kritizálja. Szerintük a hagyományos cigaretta és az ártalomcsökkentő alternatívák azonos kezelése nemcsak a dohányosok választási lehetőségeit korlátozza, hanem visszalépést jelentene a közegészségügyi gondolkodásban is.

A dokumentum megjelenése különösen érzékeny időszakban történt, mivel november 17–22. között rendezik meg Genfben a Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) COP11 ülését, ahol a globális egészségpolitika alakítói dönthetnek az új irányokról.

A füstmentes modell eredményes – de az Unió figyelmen kívül hagyja

A tervezett szigorítások szembe mennek azokkal az eredményekkel, amelyeket egyes országok már elértek az ártalomcsökkentés útján. Svédország példája különösen éles ellentétben áll az uniós iránnyal: a skandináv országban a felnőtt lakosság kevesebb mint 5%-a cigarettázik, részben a snüssz és más kevésbé káros alternatívák elérhetőségének köszönhetően.