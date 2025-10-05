Elmegyógyintézetté változott a kastély – hátborzongató képek

Közel húsz éve, hogy a betegek és a gondozók elhagyták a somogyi kastélyt, amely évtizedeken át elmegyógyintézetként működött. Az épület ma már omladozik, a természet visszahódította a folyosókat és a szobákat, de a falak még mindig őrzik az egykori élet nyomait. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa most bejutott a területre, és lenyűgöző urbex képeken mutatta meg a hely sötét, mégis varázslatos világát, mely a különleges urbex helyek egyike Magyarországon.

Varázslatos, lenyűgöző, és félelmetesen hátborzongató urbex helyek Magyarországon (illusztráció)

Fotó: Wendelin Jacober/pexels

Varázslat és titokzatos Urbex helyek

A kastély három évszázada épült grófi birtokként, később hadikórház, majd az ötvenes évektől pszichiátriai intézet működött benne. A lepusztult épület ma a magyar urbex-rajongók egyik kedvenc célpontja. A hely különlegessége, hogy az intézet egy része 1986-ban tűzvészben leégett, ezért az épület egyik oldala immár harminckilenc éve elhagyatott. A másik részben egykor még betegek éltek, de az utolsó dolgozók 2006-ban végleg elhagyták a falakat.

Félelmetes és elhagyatott – Ezek a leghátborzongatóbb épületek Magyarországon (Galéria)

A romok közt sétálva szinte érezni a múlt súlyát: az ablakok bedeszkázva, a folyosókon poros kórházi ágyak és kifakult falrajzok. Az egyik alagsori szoba falán talált pszichedelikus festmény sokakat megrázott – egyesek „dimenziókapunak” nevezték, mások szerint csak a fény és az idő játéka.

Urbex Magyarországon – veszély és szépség határán

A magyar urbex közösség számára ez a hely különösen ikonikus. Az ilyen elhagyatott helyek bejárása veszélyes és nem mindig legális, mégis sokan vállalják a kockázatot, hogy saját szemükkel lássák a történelem elfeledett tereit.

A lenyűgöző urbex képek nemcsak a pusztulást mutatják meg, hanem valami mélyebbet is: azt, hogyan marad meg az emberi civilizáció nyoma még a feledésben is.

A kastély ma is a csend birodalma – a romok között idő megállt, de a kíváncsi szemeknek újra és újra felfedi titkait. Az ilyen urbex helyek nem csupán fotótémák, hanem kapuk a múltba, ahol a történelem és a képzelet egy pillanatra összeér.

Képeket megtekintheti a SONLINE oldalán.