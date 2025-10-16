Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

Szomorú hírt közölt rajongóival a Vad Fruttik: egészségügyi okok miatt az idei évre tervezett összes koncertet lemondták – írja a Vaol.

Nagy a baj, lemondta az össze idei koncertjét a Vad Fruttik

Az együttes közösségi oldalán jelentette be a nem várt hírt:

„Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei Vad Fruttik koncertet.

Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat, és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”

A Vad Fruttik október 24-én és 25-én dupla koncerttel lépett volna fel Budapesten a Dürer Kertben. A jegyárakat egyes applikációk automatikusan visszatérítik, míg más jegyárusoknál az ügyfélszolgálaton kell jelezni az igényt.