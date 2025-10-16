Hírlevél

Vad Fruttik

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

1 órája
Az idei év összes koncertjét lemondta a népszerű magyar együttes. A Vad Fruttik rajongótábora szomorúan fogadta a hírt, hogy a banda idén nem lép fel sehol.
Szomorú hírt közölt rajongóival a Vad Fruttik: egészségügyi okok miatt az idei évre tervezett összes koncertet lemondták – írja a Vaol

Az együttes közösségi oldalán jelentette be a nem várt hírt: 

„Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei Vad Fruttik koncertet. 

Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat, és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!” 

A Vad Fruttik október 24-én és 25-én dupla koncerttel lépett volna fel Budapesten a Dürer Kertben. A jegyárakat egyes applikációk automatikusan visszatérítik, míg más jegyárusoknál az ügyfélszolgálaton kell jelezni az igényt. 

 

