Rendkívüli

vadászat

Látványos képeken az őszi vadászhold – galéria

Az októberi teliholdat gyakran nevezik „vadászholdnak” – ez a látványos égi jelenség nemcsak lenyűgöző látványt nyújt, hanem régi mezőgazdasági és vadászati hagyományokat is idéz. A vadászhold fénye évszázadokon át segítette az őszi betakarítást és vadászatot, ma pedig a természet szerelmeseinek és fotósoknak kedvelt időszaka.
A vadászhold az őszi napéjegyenlőséget követő első telihold, általában októberben látható. Nevét az észak-amerikai őslakos kultúrák, valamint az európai földműves hagyományok alapján kapta.

Full Moon, stars, planets and landscape scenery silhouettes., vadászhold
A vadászhold ősidők óta a vadászok és földművesek hűséges égi kísérője, segítve életüket
Fotó: AstroStar / Shutterstock

A betakarítási munkák után a vadászok régen ezt az időszakot használták ki, hogy a téli hónapokra élelmet gyűjtsenek. 

A telihold erős fénye segítette az éjszakai vadászatot, hiszen a hold korán kel és későn nyugszik, így hosszabb ideig világítja meg a tájat.

A vadász hold varázslatos ragyogása az őszi égbolton

A vadászhold mindig más

Az égbolt szerelmesei számára a vadászhold különleges alkalmat jelent: narancsos, sárgás árnyalata a horizont közelében egészen lenyűgöző. A jelenség nem ritka, de évről évre egy kicsit másként fest, függően az időjárástól és a holdpálya változásaitól.

 

