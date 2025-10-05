Látványos képeken az őszi vadászhold – galéria

A vadászhold az őszi napéjegyenlőséget követő első telihold, általában októberben látható. Nevét az észak-amerikai őslakos kultúrák, valamint az európai földműves hagyományok alapján kapta.

A vadászhold ősidők óta a vadászok és földművesek hűséges égi kísérője, segítve életüket

Fotó: AstroStar / Shutterstock

A betakarítási munkák után a vadászok régen ezt az időszakot használták ki, hogy a téli hónapokra élelmet gyűjtsenek.

A telihold erős fénye segítette az éjszakai vadászatot, hiszen a hold korán kel és későn nyugszik, így hosszabb ideig világítja meg a tájat.

A képre kattintva galéria nyílik!