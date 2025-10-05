Látványos képeken az őszi vadászhold – galéria

A vadászhold az őszi napéjegyenlőséget követő első telihold, általában októberben látható. Nevét az észak-amerikai őslakos kultúrák, valamint az európai földműves hagyományok alapján kapta.
A betakarítási munkák után a vadászok régen ezt az időszakot használták ki, hogy a téli hónapokra élelmet gyűjtsenek.
A telihold erős fénye segítette az éjszakai vadászatot, hiszen a hold korán kel és későn nyugszik, így hosszabb ideig világítja meg a tájat.
Az égbolt szerelmesei számára a vadászhold különleges alkalmat jelent: narancsos, sárgás árnyalata a horizont közelében egészen lenyűgöző. A jelenség nem ritka, de évről évre egy kicsit másként fest, függően az időjárástól és a holdpálya változásaitól.