A vadászhold az ősz első szuperholdja, az őszi napéjegyenlőséget követő első telihold – írja a Haon.

Már csak pár óra, és jön a vadászhold, mutatjuk, mikor nézzen az égre (A kép illusztráció.)

A vadászhold neve onnan ered, hogy az angolszász területeken élő közösségek a Hold fázisait az évszakok és a mezőgazdasági, vadászati tevékenységek ütemezéséhez igazították. Az őszi betakarítás után a vadászhold fényes teliholdja segítette a vadászokat, hogy a sötétedés után is ki tudják jelölni a területet és vadat ejthessenek a tél előtti raktározáshoz.

Ekkor lesz a legszebb a vadászhold

Az idei vadászhold október 7-én éjjel és hajnalban lesz látható, a telihold fázisát 5:47-kor éri el, de este sötétedés után már szép látványt nyújt, egészen a napfelkelte közeledtéig.