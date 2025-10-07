Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
szuperhold

Már csak pár óra, és jön a vadászhold, mutatjuk, mikor nézzen az égre

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érkezik az ősz első szuperholdja, a vadászhold. A különleges, ritka látványért megéri korán kelni, azt is eláruljuk, pontosan hánykor!
Link másolása
Vágólapra másolva!
szuperholdvadászholdősztelihold

A vadászhold az ősz első szuperholdja, az őszi napéjegyenlőséget követő első telihold – írja a Haon.

Már csak pár óra, és jön a vadászhold, mutatjuk, mikor nézzen az égre (A kép illusztráció.)
Már csak pár óra, és jön a vadászhold, mutatjuk, mikor nézzen az égre (A kép illusztráció.)

A vadászhold neve onnan ered, hogy az angolszász területeken élő közösségek a Hold fázisait az évszakok és a mezőgazdasági, vadászati tevékenységek ütemezéséhez igazították. Az őszi betakarítás után a vadászhold fényes teliholdja segítette a vadászokat, hogy a sötétedés után is ki tudják jelölni a területet és vadat ejthessenek a tél előtti raktározáshoz. 

Ekkor lesz a legszebb a vadászhold

Az idei vadászhold október 7-én éjjel és hajnalban lesz látható, a telihold fázisát 5:47-kor éri el, de este sötétedés után már szép látványt nyújt, egészen a napfelkelte közeledtéig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!